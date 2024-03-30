Реклама казино за спонсорством: КРАІЛ анонсує покарання

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей наголосила на незаконності зовнішньої реклами азартних ігор у форматі спонсорства, та анонсувала притягнення до відповідальності винуватців.

Про це йдеться в заяві Комісії.

"Зовнішня реклама інших товарів (послуг, радіопередач тощо), в тому числі спонсорство, в яку вміщено бренд організатора азартних ігор, … є рекламою, яка заборонена", - наголосили у КРАІЛ.

Компанії які надають послуги азартних ігор використовують рекламу за спонсорством як лазівку, що дозволяє рекламувати свій бренд під виглядом спонсорування спорту, радіопрограм, ютуб-каналів тощо.

Реклама:

У Комісії зазначили, що на розгляді перебуває понад 50 справ про можливе порушення закону "Про рекламу", стосовно них готують штрафні санкції.

Штраф за порушення закону "Про рекламу" може становити до 2,13 млн грн.

У КРАІЛ зазначають що санкція за порушення Закону, а також специфіка заборон у рекламі азартних ігор обумовлені ступенем шкоди, яка може бути заподіяна в результаті її споживання вразливими верствами суспільства.

Реклама:

"Тенденція з розповсюдження реклами азартних ігор під виглядом спонсорства збільшується, проте не залишиться поза увагою КРАІЛ. Порушники Закону будуть притягнуті до відповідальності", - повідомили у Комісії.

Читайте також: В метро, на бордах, по радіо. Як незаконна реклама азартних ігор захопила українські міста?

Нагадаємо:

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей збирає інформацію, аби перевірити законність реклами азартних ігор на території Київського метрополітену.