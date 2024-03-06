"Укргідроенерго" відновило понад 1,5 тисячі МВт потужностей після обстрілів росіян

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За 2023 рік "Укргідроенерго" відновило роботу 13 агрегатів та 7 блоків, а також продовжує реконструкцію ще 9 агрегатів на своїх станціях.

Про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго" з посиланням на слова голови правління компанії Ігоря Сироти.

"За 2023 рік ми реконструювали 13 агрегатів і 7 блоків, та продовжуємо реконструкцію 9 агрегатів наших станцій. Також працюємо над капітальними та поточними ремонтами", - підкреслив Сирота.

Загалом фахівцям "Укргідроенерго" вже вдалося відновити понад 1,5 тисячі МВт потужностей ГЕС та ГАЕС, які були втрачені через обстріли з боку російських окупантів.

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