ЄБРР схвалив 200 мільйонів євро кредиту для "Укргідроенерго"

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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив надання кредиту під державну гарантію на суму до 200 млн євро для "Укргідроенерго".

Про це повідомляється на сайті ЄБРР.

Зазначається, що кредит складається з двох частин: до 150 млн євро на постачання критично важливого обладнання для Дніпровської та Середньодніпровської ГЕС та до 50 млн євро на екстрену підтримку ліквідності "Укргідроенерго".

"Кредитна лінія буде розділена на два транші до 100 млн євро кожен, один з яких фінансуватиметься ЄБРР, а другий - за рахунок коштів, авансованих Італією", - йдеться у повідомленні.

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"Реалізація проєкту посилить енергетичну безпеку України шляхом фінансування заміни 4 гідроагрегатів на Дніпровській ГЕС, які були зношені внаслідок тривалої експлуатації з 2003 року та пошкоджень, спричинених ракетними обстрілами", - додали в ЄБРР..

Очікується, що загальна виробнича потужність ГЕС після заміни гідроагрегатів збільшиться на 16%.

Крім цього, проєкт дозволить "Укргідроенерго" замінити старі козлові крани на Середньодніпровській ГЕС, які мають вирішальне значення для ефективного обслуговування гідроелектростанцій.

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"Екстрена підтримка ліквідності допоможе компанії зміцнити свій фінансовий стан та операційну діяльність, особливо на фоні збільшення зобов'язань щодо комунальних послуг", - йдеться також у повідомленні.

Нагадаємо:

"Укргідроенерго" отримало транш у 133 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на реалізацію проєкту "Реабілітація гідроелектростанцій".

Повідомлялось, що ЄБРР надасть 600 млн євро на підтримку енергосектору України: 200 млн євро для "Укренерго", 200 млн євро для "Нафтогазу" і 200 млн євро для "Укргідроенерго".

Економічна правда