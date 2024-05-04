Boeing не вистачає однієї деталі для літаків через санкції проти Росії

Компанія Boeing зіштовхнулася з труднощами при виробництві пасажирських літаків 787 Dreamliner — через санкції, які західні країни запровадили щодо Росії. Виробнику не вистачає однієї з деталей.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Йдеться про теплообмінники, які до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну робили на російському заводі в рамках спільного підприємства АТ "ХС-Наука" та RTX Collins Aerospace. Після початку війни виробництво перенесли до США та Великобританії.

Спочатку заводи могли забезпечити запчастинами всі нові лайнери Boeing. Однак відколи компанія вирішила наростити виробництво літаків 787, постачальник деталей перестав справлятися з навантаженням. У зв'язку з цим Boeing вже попередила інвесторів, що цього року виготовить і поставить менше літаків, ніж було заплановано.

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Минулого тижня авіакомпанія American Airlines оголосила про скорочення кількості рейсів деякими маршрутами, а також про закриття сезонних рейсів раніше, ніж планувалося, через затримки поставок Boeing 787 Dreamliner.

Виробництво цієї моделі літака також затримують проблеми з постачанням пасажирських крісел. Вони у свою чергу пов'язані з нестачею матеріалів та затримкою з сертифікацією.

У 2020 році постачання літаків 787 було припинено майже на два роки через різні проблеми, нагадує газета. За перші сім місяців 2022 року Boeing не поставила жодного лайнера. За даними дослідницької компанії AIR, на який посилається WSJ, 2022 року виробник поставив 19 літаків, а 2023-го — 28.

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У березні Boeing оголосив про перестановки в керівництві через проблеми з безпекою лайнерів. Генеральний директор Boeing Дейв Калхун піде у відставку наприкінці 2024 року. Стен Діл — голова дочірньої авіакомпанії Boeing Commercial Airplanes, яка випускає цивільні літаки, — вже покинув компанію.

Передісторія:

У квітні рейтингове агентство Moody's знизило кредитний рейтингBoeing Co. на одну сходинку, оскільки проблеми з контролем якості впливають на вільний грошовий потік авіабудівної компанії.

Також у квітні авіаконцерн Boeing повідомив про перше квартальне падіння доходів за останні сім кварталів. Проте авіабудівник перевершив очікування Уолл-стріт, які були знижені після аварії у січні, яка змусила його сповільнити виробництво своїх найбільш продаваних літаків.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) під час аудиту компаній Boeing і Spirit AeroSystems, проведеного після інциденту з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час зльоту в Портленді вирвало двері, виявило численні випадки недотримання вимог контролю якості.

Авіаконцерн Boeing звільнив керівника програми лайнерів 737 Max Еда Кларка після аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку січня.

Через затримки на заводі Boeing де будували літак Boeing 737 MAX 9, у якого випали двері аварійного виходу під час польоту Alaska Airlines працівники не могли дотримуватися графіку і, наімовірніше, правильного виробничого процесу.

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