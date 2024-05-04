Техногіганти переманюють рекламодавців Tik Tok на фоні новин про можливе блокування додатка

Такі компанії як Meta, Snap, Alphabet (Google) прагнуть скористатися політичною невизначеністю TikTok в США, щоб забрати рекламні долари у свого конкурента.

Про це повідомляє Reuters.

Короткометражні відео зайняли центральне місце на щорічних презентаціях технологічних і соціальних медіакомпаній для рекламодавців.

Презентації в Нью-Йорку, відомі як NewFronts, відбулися лише через тиждень після того, як президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який дає китайській технологічній компанії ByteDance до одного року на продаж TikTok, інакше додаток буде заборонено з міркувань національної безпеки. TikTok пообіцяв боротися з цим законом.

Реклама:

За оцінками дослідницької компанії Emarketer, цього року TikTok отримає 8,66 мільярда доларів доходу від реклами в США. Хоча TikTok є лише часткою від розміру Google та Meta, він започаткував моду на короткі відео та спонукав конкурентів створювати подібні сервіси.

Попри невизначеність щодо майбутнього TikTok, рекламодавці заявляють, що мають намір зосередитися на найближчій перспективі, а деякі з них планують продовжувати розміщувати рекламу до тих пір, поки це буде неможливо.

Нагадаємо:

Реклама:

Власник TikTok, компанія ByteDance, радше закриє свій додаток, ніж продасть його, якщо компанія вичерпає всі законні можливості для боротьби із законодавством про заборону платформи в магазинах додатків у США.

Сенат США ухвалив законопроєкт, який з-поміж іншого передбачає заборону TikTok у країні, якщо китайська ByteDance не продасть соціальну мережу.

Президент США Джо Байден підписав закон, який заборонить TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть соціальну мережу впродовж року.

TikTok та китайська компанія ByteDance цього року витратили 7 мільйонів доларів, щоб спробувати зупинити уряд США від заборони соціальної мережі у країні.