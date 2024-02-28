"Укргідроенерго" перерахувало до держбюджету майже 2 мільярди дивідендів

ПрАТ "Укргідроенерго" авансом перерахувало до державного бюджету 1,75 млрд грн дивідендів за результатами господарської діяльності у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".

Відповідне розпорядження було ухвалено Кабінетом Міністрів 27 лютого 2024 року. Згідно з ним, "Укргідроенерго" зобов'язано було перерахувати авансом не менше 50% суми річних дивідендів, розрахованих за прогнозними показниками 2023 року.

Так, у 2023 рік "Укргідроенерго" сплатило 8,3 мільярда гривень до державного бюджету.

Реклама:

Нагадаємо:

Шість держкомпаній, зокрема "Укргідроенерго", мають до 29 лютого 2024 року забезпечити авансове перерахування до держбюджету не менше ніж 50% річних дивідендів на державну частку від результатів госпдіяльності у 2023 році.