"Укргидроэнерго" восстановило более 1,5 тысяч МВт мощностей после обстрелов россиян

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За 2023 год "Укргидроэнерго" возобновило работу 13 агрегатов и 7 блоков, а также продолжает реконструкцию еще 9 агрегатов на своих станциях.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго" со ссылкой на слова председателя правления компании Игоря Сироты.

"За 2023 год мы реконструировали 13 агрегатов и 7 блоков и продолжаем реконструкцию 9 агрегатов наших станций. Также работаем над капитальными и текущими ремонтами", — подчеркнул Сирота.

В общей сложности специалистам "Укргидроэнерго" уже удалось восстановить более 1,5 тысячи МВт мощностей ГЭС и ГАЭС, которые были потеряны из-за обстрелов со стороны российских оккупантов.

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