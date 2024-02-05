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Природа допомагає відновити достатній рівень води у Дніпрі та Дністрі – CEO "Укргідроенерго"

Понеділок, 5 лютого 2024, 15:45 - Анастасія Дячкіна

Наразі кліматичні чинники сприяють відновленню достатнього рівня води у водосховищах на річках Дніпро і Дністер, що позначиться позитивно на роботі української гідрогенерації у 2024 році.

Про це повідомили у ПрАТ "Укргідроенерго". 

"Незважаючи на значне спрацювання під час пікових навантажень у листопаді, грудні, січні, коли нам необхідно було працювати, як у пік паводків, природа допомагає відновити достатній рівень води у водосховищах на Дніпрі та Дністрі. Наразі ми спостерігаємо суттєве потепління", – заявив генеральний директор компанії Ігор Сирота.

За його словами, українські гідроенергетики впевнено проходять опалювальний сезон і вже почали підготовку до наступного осінньо-зимового періоду, а також готуються до пропуску весняного водопілля.

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"Проте розуміємо, що ворог дуже підступний, продовжує атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури. Тому не втрачаємо пильності", – наголосив CEO.

Нагадаємо: 

ПрАТ "Укргідроенерго" планує відновити близько 1 тис МВт гідроенергогенерувальної потужності, які постраждали внаслідок російських обстрілів, протягом наступних пів року.

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Укргідроенерго енергетика електроенергія
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Економічна правда
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