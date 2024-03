Експорт українським морським коридором перевищив показники "зернової ініціативи" - Кубраков

Створений Військово-Морськими силами ЗСУ морський коридор забезпечив експорт з серпня майже 33,8 млн тонн вантажів, що перевищує показники роботи в рамках "зернової ініціативи".

Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Х.

"За сім місяців українським коридором було експортовано 33,8 млн тонн товарів. Це перевищує обсяг експорту за рік роботи "зернової ініціативи", - написав він.

З портів Великої Одеси було відправлено 1,14 тис суден до 40 країн світу. Із 33,8 млн вантажів, перевезених цим морським коридором, 23,1 млн тонн припадало на продукцію українських аграріїв.

Реклама:

Водночас за рік роботи "зернової ініціативи" було експортовано 33 млн тонн сільськогосподарської продукції.

33.8 million tons of goods were exported via the #Ukrainian Corridor during 7 months. This exceeds the amount exported in a year of the Grain Initiative functioning.



Today, 1140 vessels had passed via the #Ukrainian_Corridor, exporting 33.8 million tons of goods to 40 countries… pic.twitter.com/4Xb0Od0HDr