Експорт українським морським коридором перевищив показники "зернової ініціативи" - Кубраков
Створений Військово-Морськими силами ЗСУ морський коридор забезпечив експорт з серпня майже 33,8 млн тонн вантажів, що перевищує показники роботи в рамках "зернової ініціативи".
Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Х.
"За сім місяців українським коридором було експортовано 33,8 млн тонн товарів. Це перевищує обсяг експорту за рік роботи "зернової ініціативи", - написав він.
З портів Великої Одеси було відправлено 1,14 тис суден до 40 країн світу. Із 33,8 млн вантажів, перевезених цим морським коридором, 23,1 млн тонн припадало на продукцію українських аграріїв.
Водночас за рік роботи "зернової ініціативи" було експортовано 33 млн тонн сільськогосподарської продукції.
33.8 million tons of goods were exported via the #Ukrainian Corridor during 7 months. This exceeds the amount exported in a year of the Grain Initiative functioning.— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) March 29, 2024
Today, 1140 vessels had passed via the #Ukrainian_Corridor, exporting 33.8 million tons of goods to 40 countries… pic.twitter.com/4Xb0Od0HDr
Нагадуємо:
Перші контейнерні перевезення українським морським коридором можуть бути здійснені протягом двох-трьох тижнів.
Українським морським коридором, створеним ВМС ЗСУ, в лютому експортовано рекордний обсяг вантажів – 8 млн тонн, загальний обсяг експорту від початку роботи "зернового коридору" сягнув 28 млн тонн.