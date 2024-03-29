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Експорт українським морським коридором перевищив показники "зернової ініціативи" - Кубраков

П'ятниця, 29 березня 2024, 12:59 - Анастасія Жарикова

Створений Військово-Морськими силами ЗСУ морський коридор забезпечив експорт з серпня майже 33,8 млн тонн вантажів, що перевищує показники роботи в рамках "зернової ініціативи".

Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Х.

"За сім місяців українським коридором було експортовано 33,8 млн тонн товарів. Це перевищує обсяг експорту за рік роботи "зернової ініціативи", - написав він.

З портів Великої Одеси було відправлено 1,14 тис суден до 40 країн світу. Із 33,8 млн вантажів, перевезених цим морським коридором, 23,1 млн тонн припадало на продукцію українських аграріїв. 

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Водночас за рік роботи "зернової ініціативи" було експортовано 33 млн тонн сільськогосподарської продукції.

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Нагадуємо:

Перші контейнерні перевезення українським морським коридором можуть бути здійснені протягом двох-трьох тижнів. 

Українським морським коридором, створеним ВМС ЗСУ, в лютому експортовано рекордний обсяг вантажів – 8 млн тонн, загальний обсяг експорту від початку роботи "зернового коридору" сягнув 28 млн тонн. 

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