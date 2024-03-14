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Україна планує за два-три тижні відновити морські поромні та контейнерні перевезення – Мінінфраструктури

Четвер, 14 березня 2024, 19:23 - Анастасія Дячкіна

Перші контейнерні перевезення українським морським коридором можуть бути здійснені протягом двох-трьох тижнів. 

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков, передає Інтерфакс-Україна. 

"Усі п'ять контейнерних терміналів готові обробляти (контейнери – ЕП). Майже всі вони задіяні в перевалці аграрної та іншої продукції. Але контейнери – це пріоритет, і вони ведуть переговори. Сподіваюся, що за два-три тижні отримаємо перші заходи", – сказав Васьков. 

Він додав, що в Мінвідновлення також сподіваються протягом двох тижнів відновити автомобільне поромне сполучення, а через два місяці – залізничне поромне сполучення.

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Нагадаємо: 

Українським морським коридором, створеним ВМС ЗСУ, в лютому експортовано рекордний обсяг вантажів – 8 млн тонн, загальний обсяг експорту від початку роботи "зернового коридору" сягнув 28 млн тонн. 

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порт Мінвідновлення агросектор
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Економічна правда
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