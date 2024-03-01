Експорт з України морським коридором у лютому сягнув рекордних 8 мільйонів тонн – Кубраков

Українським морським коридором, створеним ВМС ЗСУ, в лютому експортовано рекордний обсяг вантажів – 8 млн тонн, загальний обсяг експорту від початку роботи "зернового коридору" сягнув 28 млн тонн.

Про це заявив віцепрем'єр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, з яких 5,2 млн тонн – продукція українських аграріїв. Це рекордні показники експорту не тільки українським коридором, а й у період повномасштабного вторгнення", – повідомив Кубраков.

При цьому уточнюється, що експорт через чорноморські порти поступово наближається до довоєнних показників.

Реклама:

За словами Кубракова, обсяг експорту з моменту початку роботи коридору сягнув 28 млн тонн, 19 млн тонн із цього обсягу – зернові й олійні. Вантажі прямували в 42 країни.

"Сьогодні понад 90% всього агроекспорту йде через порти Великої Одеси та Дунайські порти. Україна залишається одним із ключових гарантів продовольчої безпеки. Особливо стосовно експорту зернових до країн Африки та Азії", – зазначив Кубраков.

Нагадаємо:

Реклама:

У січні Україна вийшла на довоєнні обсяги експорту морем завдяки функціонуванню українського морського коридору.