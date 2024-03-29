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Экспорт по украинскому морскому коридору превысил показатели "зерновой инициативы" - Кубраков

Пятница, 29 марта 2024, 12:59 - Анастасия Жарикова

Созданный Военно-Морскими силами ВСУ морской коридор обеспечил экспорт с августа почти 33,8 млн тонн грузов, что превышает показатели работы в рамках "зерновой инициативы".

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Х.

"За семь месяцев по украинскому коридору было экспортировано 33,8 млн тонн товаров. Это превышает объем экспорта за год работы "зерновой инициативы", - написал он.

Из портов Большой Одессы было отправлено 1,14 тыс судов в 40 стран мира. Из 33,8 млн грузов, перевезенных этим морским коридором, 23,1 млн тонн приходилось на продукцию украинских аграриев. 

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В то же время за год работы "зерновой инициативы" было экспортировано 33 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

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Напоминаем:

Первые контейнерные перевозки по украинскому морскому коридору могут быть осуществлены в течение двух-трех недель. 

Украинским морским коридором, созданным ВМС ВСУ, в феврале экспортирован рекордный объем грузов - 8 млн тонн, общий объем экспорта с начала работы "зернового коридора" достиг 28 млн тонн. 

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