Экспорт по украинскому морскому коридору превысил показатели "зерновой инициативы" - Кубраков

Созданный Военно-Морскими силами ВСУ морской коридор обеспечил экспорт с августа почти 33,8 млн тонн грузов, что превышает показатели работы в рамках "зерновой инициативы".

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Х.

"За семь месяцев по украинскому коридору было экспортировано 33,8 млн тонн товаров. Это превышает объем экспорта за год работы "зерновой инициативы", - написал он.

Из портов Большой Одессы было отправлено 1,14 тыс судов в 40 стран мира. Из 33,8 млн грузов, перевезенных этим морским коридором, 23,1 млн тонн приходилось на продукцию украинских аграриев.

В то же время за год работы "зерновой инициативы" было экспортировано 33 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

