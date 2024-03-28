Морський експорт російського дизпального впав на 25%

Експорт дизпального й газойлю з російських портів минулого тижня, який закінчився 24 березня, впав на 25% — до 703 тисяч тонн.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

"Постачання морем зменшуються третій тиждень поспіль унаслідок скорочення виробництва на російських НПЗ через атаки українських безпілотників і планові ремонтні роботи", - пише видання.

Найбільший експортний дизельний термінал "Приморськ" скорочує відвантаження з другої половини лютого. Минулого тижня на експорт з балтійського порту було відвантажено 295 тисяч тонн дизпального й газойлю, це на 44% менше, ніж чотири тижні тому. У "Приморськ" дизпальне потрапляє через трубопровід, до якого приєднані Кіріський, Ярославський і Ніжегородський НПЗ. Останній було атаковано 12 березня, внаслідок чого було зупинено половину потужностей первинної переробки.

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Відвантаження дистилятів із чорноморських портів зберігаються на сталому рівні. Водночас тижневий експорт дизпального й газойлю з порту "Туапсе" впав удвічі з моменту зупинки виробництва на Туапсинському НПЗ після атаки БпЛА наприкінці січня. У квітні очікується скорочення постачань дизпального з найбільшого чорноморського порту "Новоросійськ".

З 17 березня Сизранський НПЗ "Роснєфті", який під’єднано до дизельного трубопроводу "Сизрань–Новоросійськ", не переробляє сировину.

Нагадаємо:

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Уряд Росії з 1 березня на півроку заборонив експорт бензину та збільшив норматив продажу дизельного пального на біржі до 16%. Таких заходів хочуть вжити для боротьби зі зростанням цін на пальне.

Росія збільшила імпорт пального з Білорусі у березні, щоб подолати ризик дефіциту на своєму внутрішньому ринку, який виник через ремонти на російських НПЗ після атак дронів.