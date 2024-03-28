Експорт Вірменії до РФ збільшився втричі – Euractiv

Попри погіршення політичних відносин між Вірменією та Росією, її експорт до РФ потроївся у 2022 році, а потім подвоївся в період з січня по серпень 2023 року. Це дає підстави для звинувачень щодо дотримання Вірменією санкцій.

Про це пише Euractiv.

"Після вступу Вірменії у 2014 році до Євразійського економічного союзу, очолюваного Росією, Росія стала торговельним партнером номер один для Вірменії. Частка Росії у зовнішньому експорті Вірменії ще більше зросла після вторгнення в Україну.

У 2023 році на торгівлю з Росією припадало понад 35% зовнішньої торгівлі країни, тоді як частка ЄС становила 13% від загального обсягу. Висока залежність економіки Вірменії від торгівлі з Росією зробила практично неможливим приєднання країни до санкцій проти Москви без ризику безпрецедентного економічного падіння", - йдеться у матеріалі.

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"Зростаюча економічна залежність від російського ринку, однак, не перешкоджає спробам вірменського уряду поступово змістити геополітичну орієнтацію країни в бік Заходу.

Навпаки, напруженість у відносинах між Кремлем і Єреваном, включно з відкритою незгодою Вірменії з агресивною війною Кремля, продовжує зростати паралельно зі збільшенням обсягів торгівлі", - додає видання.

Багато хто у Вірменії стурбований тим, що Кремль може використати економічну залежність Вірменії як політичний важіль впливу: нещодавні опитування громадської думки, проведені Міжнародним республіканським інститутом (IRI), показали, що 40% вірмен вважають Росію найбільш значущою політичною загрозою для своєї країни, після Туреччини та Азербайджану.

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Тим часом, за останні місяці Росія вже кілька разів блокувала імпорт вірменської продукції на своєму наземному пункті пропуску з Грузією.

У 2022 році обсяг торгівлі між Вірменією та Росією майже подвоївся, досягнувши 5,3 млрд дол, згідно з даними Державного агентства статистики Вірменії. Ця тенденція продовжилася у 2023 році та в перші місяці 2024 року. Зростання експорту Вірменії до Росії значною мірою зумовлене реекспортом продукції з третіх країн.

Згідно з базою даних UN Comtrade, перелік товарів, експортованих з Вірменії до Росії за останні два роки, включає, але не обмежується мобільними телефонами, комп'ютерами, навушниками та іншим технічним обладнанням.

В останні місяці також зростає реекспорт діамантів і золота.

Щоб уникнути можливих проблем з дотриманням режиму санкцій, уряд Вірменії зробив дані про торгівлю з Росією загальнодоступними.

"Спостерігається зростання реекспорту, продукти, які реекспортуються, наразі не перебувають під санкціями, або, принаймні, поки що не перебувають", - розповіла Euractiv Седа Ергнян з платформи розслідувань Hetq.am, що спеціалізується на моніторингу дотримання санкцій Вірменією.

"Однак, якщо завтра колективний Захід вирішить розглядати реекспорт до Росії як обхід санкцій, весь експорт Вірменії опиниться під загрозою, але головні ризики, пов'язані зі збільшенням реекспорту, - це ризики для економічного розвитку самої Вірменії", - сказала Гергнян.

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Економічна правда