Около десяти китайских банков перестали принимать платежи в юанях из РФ – СМИ

Сразу несколько китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России и начали возвращать такие трансакции клиентам. Новые ограничения вызваны опасениями из-за возможного введения вторичных санкций и давления со стороны США.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на собеседников, представляющих бизнес и платежный рынок.

В частности, об этом рассказал генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин и подтвердил коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский.

Другие собеседники газеты рассказали, что банки Китая непублично уведомили клиентов из России о своем отказе от приема платежей в юанях, но у российских предпринимателей есть альтернативные способы для расчетов.

По словам Порошина, среди тех, кто отказался принимать платежи в юанях, - Ping An Bank, Bank of Ningbo, China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank.

Собеседник издания в российском банковском секторе сказал, что эти банки перестали принимать платежи с середины января. Новые ограничения со стороны перечисленных игроков вызваны опасениями из-за возможного введения вторичных санкций и давления со стороны США, сообщил собеседник среди российских банкиров.

Коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский отметил, что речь идет именно о трансакциях в юанях. Другой собеседник в российском банке подтвердил, что с середины января платежи в юанях из России начали возвращать Ping An Bank и Bank of Ningbo.

Начальник аналитического отдела ИК "Риков-Траст" Олег Абелев сказал, что некоторые банки оповещали своих клиентов, что они временно прекращают проводить транзакции в юанях с Россией, но не публиковали эту информацию.

Платежи в юанях не принимают и китайские банки с международным участием, добавил Порошин. Это филиалы CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank и Mizuho Bank. Они перестали проводить операции с клиентами из России сразу после введения санкций, уточнили два источника на банковском рынке.

Отказ принимать платежи в юанях из России усложнит проведение расчетов для российских компаний, сказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Три крупнейших банка Китая - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China - перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций.

Турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь вторичных санкций.

Турецкие банки ужесточили политику в отношении российских клиентов - некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, которые собираются открыть карту. В Кремле подтвердили, что проблема действительно существует.

Госбанки Китая ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США пригрозили вторичными санкциями против иностранных финансовых фирм, которые помогают РФ в военных действиях в Украине.

