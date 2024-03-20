Китай запустив супутник ретрансляції сигналу для місії на Місяці

Китай 20 березня запустив супутник, який буде діяти як зв’язковий міст між наземними операціями на Землі та майбутньою місією на зворотному боці Місяця, знаменуючи новий етап у довгострокових дослідженнях Місяця в країні.

Про це пише Reuters.

Ракета Long March 8 із 1,2-тонною Queqiao-2 вилетіла з південної острівної провінції Хайнань, повідомляють державні ЗМІ.

Ближня сторона Місяця завжди повернута до Землі. Це означає, що передача даних з дальньої сторони неможлива, оскільки немає прямої видимості.

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Queqiao-2 обертатиметься навколо Місяця та передаватиме сигнали до та від місії Chang'e-6, запуск якої очікується у травні. Роботизована місія Chang'e-6 намагатиметься отримати зразки з древнього басейну, отримуючи місячний матеріал із прихованої сторони Місяця вперше.

Queqiao-2 також буде використовуватися як ретрансляційна платформа для місячної місії Chang'e-7 у 2026 році та місії Chang'e-8 у 2028 році.

До 2040 року Queqiao-2 стане частиною сузір'я супутників-ретрансляторів, які будуть слугувати мостом зв'язку для екіпажів місячних місій і дослідження інших планет, таких як Марс і Венера.

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Мініатюрні супутники Tiandu-1 і -2 проведуть випробування для побудови сузір'я.

Сузір'я також забезпечуватиме зв'язок, навігацію та підтримку дистанційного зондування для китайської дослідницької станції, запланованої на південному полюсі Місяця.

Queqiao-2 приєднається до півдюжини орбітальних апаратів, розгорнутих іншими країнами, зокрема Сполученими Штатами, Індією та Японією.

Нагадаємо:

Китай ввечері 29 лютого відправив у космос свій перший супутник нової серії високоорбітального інтернету.