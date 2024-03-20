США розглядають внесення до чорного списку пов'язаних з Huawei виробників чипів з Китаю

Адміністрація США розглядає можливість внесення до чорного списку низки китайських напівпровідникових фірм, пов'язаних з Huawei Technologies Co., після того, як телекомунікаційний гігант минулого року здійснив значний технологічний прорив, повідомили люди, знайомі з цим питанням.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Такий крок став би черговим загостренням кампанії США з обмеження та стримування амбіцій Пекіна в галузі штучного інтелекту та напівпровідників. Це посилить тиск на китайського національного виробника, який досяг успіхів, попри існуючі санкції.

За словами джерел, знайомих із цим питанням, більшість китайських компаній, яких може торкнутися внесення до чорного списку, були раніше визначені Асоціацією напівпровідникової промисловості (SIA), що базується у Вашингтоні, як виробничі потужності, придбані або що будуються Huawei. Остаточних рішень ухвалено не було.

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До компаній, які можуть потрапити до чорного списку, входять виробники чипів Qingdao Si’En, SwaySure та Shenzhen Pensun Technology Co. (PST), повідомили джерела. Посадовці адміністрації Байдена також розглядають можливість застосування санкцій щодо провідного китайського виробника мікросхем пам'яті ChangXin Memory Technologies Inc.

За словами співрозмовників, окрім компаній, які фактично виробляють чіпи, американські чиновники можуть також накласти санкції на Shenzhen Pengjin High-Tech Co, а також на SiCarrier.