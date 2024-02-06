"Входимо у незвідані води": в ЄС побоюються відповіді РФ на конфіскацію активів – Politico
У країнах ЄС побоюються російської відплати та кібератак після конфіскації активів РФ.
Про це пише Politico з посиланням на співрозмовників.
"Протягом місяців посадовці ЄС шукають шляхи використання активів на суму близько 200 мільярдів євро, які блок заморозив після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, але це постійно створює нові проблеми.
Зараз деякі уряди розробляють план, щоб спробувати досягти такого ж результату, не вирішуючи поки що долю цих активів. Група G7 розглядає пропозицію використати ці активи як заставу для кредитів, які можуть профінансувати відновлення України", - пише видання з посиланням на посадовців, які беруть участь у переговорах.
Бельгійський консервативний депутат Європарламенту Йохан Ван Овертвельдт, який висунув цю ідею в інтерв'ю Politico минулого тижня, заявив, що це чинитиме тиск на Путіна, щоб він припинив війну і сів за стіл переговорів.
Тим часом в ЄС зростає занепокоєння щодо кроків у відповідь з боку Москви, включаючи потенційні кібератаки на країни ЄС.
Кілька європейських посадовців, які брали участь в обговоренні, попередили, що конфіскація активів може спровокувати зворотну реакцію проти європейських активів у Росії.
Це накладається на попередження про те, що це може заплямувати репутацію єврозони, зробивши її менш привабливою для інвесторів, заявили джерела.
"Ми входимо в незвідані води", - сказав дипломат ЄС на умовах анонімності. "Будь-хто був би стурбований потенційними наслідками конфіскації активів", - додав він.
У Європі побоюються, що Москва може у відповідь подати шквал скарг на міжнародний депозитарій Euroclear, який зберігає більшість російських резервів у Європі.
"Така установа, як Euroclear, є дуже системною фінансовою установою", - заявив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем.
"Ми повинні намагатися уникнути впливу [конфіскації російських активів] на фінансову стабільність", - сказав він.
Дипломат ЄС також попередив, що Росія може посилити свої кібератаки на західні фінансові установи.
Нагадуємо:
Країни Великої сімки та Європейський Союз обговорюють план щодо використання понад 250 мільярдів доларів із заморожених активів російського центрального банку як заставу для допомоги у фінансуванні відновлення України.
Прессекретар президента РФ Володимира Путіна заявив, що якщо Захід вирішить використовувати заморожені активи РФ, це буде глибоко незаконно і спричинить дуже довгі судові перспективи.
Економічна правда