"Входимо у незвідані води": в ЄС побоюються відповіді РФ на конфіскацію активів – Politico

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У країнах ЄС побоюються російської відплати та кібератак після конфіскації активів РФ.

Про це пише Politico з посиланням на співрозмовників.

"Протягом місяців посадовці ЄС шукають шляхи використання активів на суму близько 200 мільярдів євро, які блок заморозив після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, але це постійно створює нові проблеми.

Зараз деякі уряди розробляють план, щоб спробувати досягти такого ж результату, не вирішуючи поки що долю цих активів. Група G7 розглядає пропозицію використати ці активи як заставу для кредитів, які можуть профінансувати відновлення України", - пише видання з посиланням на посадовців, які беруть участь у переговорах.

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Бельгійський консервативний депутат Європарламенту Йохан Ван Овертвельдт, який висунув цю ідею в інтерв'ю Politico минулого тижня, заявив, що це чинитиме тиск на Путіна, щоб він припинив війну і сів за стіл переговорів.

Тим часом в ЄС зростає занепокоєння щодо кроків у відповідь з боку Москви, включаючи потенційні кібератаки на країни ЄС.

Кілька європейських посадовців, які брали участь в обговоренні, попередили, що конфіскація активів може спровокувати зворотну реакцію проти європейських активів у Росії.

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Це накладається на попередження про те, що це може заплямувати репутацію єврозони, зробивши її менш привабливою для інвесторів, заявили джерела.

"Ми входимо в незвідані води", - сказав дипломат ЄС на умовах анонімності. "Будь-хто був би стурбований потенційними наслідками конфіскації активів", - додав він.

У Європі побоюються, що Москва може у відповідь подати шквал скарг на міжнародний депозитарій Euroclear, який зберігає більшість російських резервів у Європі.

"Така установа, як Euroclear, є дуже системною фінансовою установою", - заявив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем.

"Ми повинні намагатися уникнути впливу [конфіскації російських активів] на фінансову стабільність", - сказав він.

Дипломат ЄС також попередив, що Росія може посилити свої кібератаки на західні фінансові установи.

Нагадуємо:

Країни Великої сімки та Європейський Союз обговорюють план щодо використання понад 250 мільярдів доларів із заморожених активів російського центрального банку як заставу для допомоги у фінансуванні відновлення України.

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна заявив, що якщо Захід вирішить використовувати заморожені активи РФ, це буде глибоко незаконно і спричинить дуже довгі судові перспективи.

Економічна правда