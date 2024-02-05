G7 і Євросоюз можуть використати заморожені активи РФ як заставу для допомоги Україні – Bloomberg

Країни Великої сімки та Європейський Союз обговорюють план щодо використання понад 250 мільярдів доларів із заморожених активів російського центрального банку як заставу для допомоги у фінансуванні відновлення України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з пропозицією, що обговорюється, союзники України можуть випустити боргові зобов'язання для фінансової допомоги у відбудові Україні, використовуючи заморожені російські активи як заставу для погашення боргу.

Прихильники плану вважають, що будь-яке врегулювання конфлікту згідно з міжнародним правом призведе до того, що Росія буде зобов’язана заплатити за шкоду, якої вона завдала Україні.

Реклама:

За словами співрозмовників, якщо Росія відмовиться це робити, тоді можуть бути висунуті претензії на заморожені активи РФ.

Наразі обговорення плану ведеться на технічному рівні, іншими словами, політичне рішення з цього питання ще не ухвалене.

При цьому один зі співрозмовників Bloomberg зазначив, що деякі країни хочуть рухатися в цьому питанні "швидше, ніж інші".

Реклама:

Раніше країни G7 пообіцяли змусити Росію заплатити за відновлення України та залишити замороженими її активи, доки вона сама цього не зробить.

Читайте також: Заморожені російські активи можуть працювати на Україну вже сьогодні. Як це зробити?

Нагадаємо:

Європейський Союз навряд чи конфіскує активи російського центрального банку, заморожені в Європі, незважаючи на плани G7 обговорити законність такого кроку на зустрічі в лютому.







