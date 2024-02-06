"Входим в неизведанные воды": в ЕС опасаются ответа РФ на конфискацию активов – Politico

getty images

В странах ЕС опасаются российского возмездия и кибератак после конфискации активов РФ.

Об этом пишет Politico со ссылкой на собеседников.

"В течение месяцев чиновники ЕС ищут пути использования активов на сумму около 200 миллиардов евро, которые блок заморозил после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, но это постоянно создает новые проблемы.

Сейчас некоторые правительства разрабатывают план, чтобы попытаться достичь такого же результата, не решая пока что судьбу этих активов. Группа G7 рассматривает предложение использовать эти активы в качестве залога для кредитов, которые могут профинансировать восстановление Украины", - пишет издание со ссылкой на чиновников, участвующих в переговорах.

Реклама:

Бельгийский консервативный депутат Европарламента Йохан Ван Овертвельдт, который выдвинул эту идею в интервью Politico на прошлой неделе, заявил, что это окажет давление на Путина, чтобы он прекратил войну и сел за стол переговоров.

Между тем в ЕС растет беспокойство относительно ответных шагов со стороны Москвы, включая потенциальные кибератаки на страны ЕС.

Несколько европейских чиновников, участвовавших в обсуждении, предупредили, что конфискация активов может спровоцировать обратную реакцию против европейских активов в России.

Реклама:

Это накладывается на предупреждение о том, что это может запятнать репутацию еврозоны, сделав ее менее привлекательной для инвесторов, заявили источники.

"Мы входим в неизведанные воды", - сказал дипломат ЕС на условиях анонимности. "Любой был бы обеспокоен потенциальными последствиями конфискации активов", - добавил он.

В Европе опасаются, что Москва может в ответ подать шквал жалоб на международный депозитарий Euroclear, который хранит большинство российских резервов в Европе.

"Такое учреждение, как Euroclear, является очень системным финансовым учреждением", - заявил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем.

"Мы должны стараться избежать влияния [конфискации российских активов] на финансовую стабильность", - сказал он.

Дипломат ЕС также предупредил, что Россия может усилить свои кибератаки на западные финансовые учреждения.

Напоминаем:

Страны Большой семерки и Европейский Союз обсуждают план по использованию более 250 миллиардов долларов из замороженных активов российского центрального банка в качестве залога для помощи в финансировании восстановления Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что если Запад решит использовать замороженные активы РФ, это будет глубоко незаконно и повлечет за собой очень долгие судебные перспективы.

Экономическая правда