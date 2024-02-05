13-й пакет санкцій ЄС проти Росії не матиме нових заборон на імпорт – Reuters

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Європейська комісія не додасть жодних нових заборон на імпорт до свого наступного, 13-го пакету санкцій проти Росії.

Про це пише Reuters із посиланням на дипломатів ЄС.

Зазначається, що Єврокомісія та країни-члени Євросоюзу хочуть швидко ухвалити новий пакет санкцій до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

"Незважаючи на заклики деяких країн ЄС заборонити більше російського експорту, наприклад, алюмінію, Комісія запропонує пакет, який, як вона сподівається, викличе мінімальні дебати між країнами-членами, щоб він був прийнятий швидко", - пише агентство з посиланням на джерела.

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Для прийняття нових санкцій країни-члени повинні проголосувати одноголосно, нагадує Reuters.

"Будуть сотні списків юридичних та фізичних осіб. Жодних великих назв (компаній)", - сказав один з дипломатів.

Дипломат зазначив, що пропозиція Єврокомісії - яка може надійти вже цього тижня - також розширить список російських компаній, яким фірми ЄС не зможуть продавати товари подвійного призначення.

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Товари подвійного призначення - це ті предмети, які можуть слугувати як у повсякденному житті, так і на полі бою для створення зброї, наприклад, безпілотників, пояснює Reuters.

Співрозмовники видання додали, що після ухвалення 13-го пакету санкцій Єврокомісія швидко запропонує 14-й пакет обмежень, який може включати деякі нові заборони на імпорт.

Брюссель вважає, що залишилося небагато питань, щодо яких країни ЄС могли б дійти одностайної згоди, а санкції щодо російського ядерного палива і скрапленого природного газу поки що не розглядаються.

"ЄС також незабаром ухвалить перший закон, який дозволить зарезервувати непередбачені доходи від 300 мільярдів євро заморожених активів Росії, які здебільшого знаходяться в Європі. ЄС сподівається використати ці доходи для фінансування відновлення України. Сума може сягнути близько 15 мільярдів євро за 4 роки", - додає видання.

Редактор "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк у соцмережі X написав, що, як очікується, 13-й пакет санкцій проти РФ складатиметься лише із візових заборон/замороження активів близько 250 осіб/організацій.

"До 2-ї річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну це буде наразі найслабший і найнеамбітніший пакет санкцій", - підкреслив Юзвяк.

Економічна правда