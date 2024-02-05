Кремль погрожує судами через використання заморожених активів РФ для України

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна заявив, що якщо Захід вирішить використовувати заморожені активи РФ, це буде глибоко незаконно і спричинить дуже довгі судові перспективи.

Про це повідомляє російське інформагентство "Интерфакс".

"У разі якщо такі рішення будуть прийняті, вони будуть глибоко незаконні, і вони будуть мати і для тих, хто приймає ці рішення, і для тих, хто реалізує ці рішення, дуже довгі на багато десятиліть судові перспективи", - сказав речник Кремля.

Так він прокоментував повідомлення про те, що країни G7 та ЄС обговорюють можливість використання заморожених активів ЦБ РФ як заставу з облігацій для фінансування України.

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"Зрозуміло, РФ такі рішення оскаржуватиме. Ми захищатимемо наші інтереси, ми захищатимемо наші активи, незаконно заарештовані", - підкреслив він.

Використання арештованих російських активів він назвав "посяганням на чужу власність", яка підриває основи всієї економічної системи, зокрема тих, хто реалізовуватиме подібні рішення.

Нагадуємо:

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Країни Великої сімки та Європейський Союз обговорюють план щодо використання понад 250 мільярдів доларів із заморожених активів російського центрального банку як заставу для допомоги у фінансуванні відновлення України.