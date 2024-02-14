Україна знову закликала FATF внести РФ до "чорного списку" на тлі посилення зв'язків з КНДР й Іраном

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Міністерство фінансів України та Держслужба фінансового моніторингу України знову закликали Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до чорного списку на тлі посилення зв'язків з Північною Кореєю та Іраном.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) стримати зростаючі зусилля росії, що спрямовані на підрив глобальної фінансової безпеки та посилення її зв'язків з Іраном та Північною Кореєю", - йдеться у заяві.

Зазначається, що чергове засідання FATF відбудеться з 19 по 23 лютого в Парижі, напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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"На засіданні Росія має бути внесена до "чорного списку" організації, а також FATF має випустити розширену заяву щодо ризиків, які походять з Росії.

Рік тому FATF призупинила членство Росії за порушення ключових принципів організації, що полягають у сприянні безпеці, захищеності та цілісності світової фінансової системи. FATF також висловила глибоке занепокоєння повідомленнями про торгівлю зброєю між Росією та державами, що перебувають під санкціями ООН, а також зловмисною кіберактивністю, що походить з Росії. Ці заходи FATF, хоча і є важливими, не змогли стримати Росію, яка відтоді стає все більш войовничою і поглиблює зв'язки з Північною Кореєю та Іраном", - наголосили в Мінфіні.

У міністерстві підкреслили, що РФ використовувала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси в Україні, в тому числі в грудні 2023 та січні 2024 року. Придбання таких ракет і конвенційних озброєнь у Північної Кореї є серйозним порушенням як санкцій ООН, так і принципів FATF.

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Крім цього, за словами Мінфіну, РФ дедалі більше використовує БПЛА іранського виробництва для продовження свого незаконного вторгнення і посилення атак проти цивільного населення України.

Також Росія створила спільну платіжну систему, щоб допомогти Ірану оминути SWIFT, і поєднала банківські системи двох країн.

"Наприкінці цього місяця очікується, що М'янма також приєднається до російської платіжної системи. Як тільки М'янма приєднається до платіжної системи, Росія подвоїть фінансову співпрацю з усіма країнами, що внесені до чорного списку FATF", - підкреслює Мінфін.

"Активізація співпраці Росії з Іраном та Північною Кореєю дала останнім змогу зайти у світову фінансову систему використовуючи "чорний хід". Для вирішення цієї проблеми FATF мусить внести Росію до "чорного списку" та попередити міжнародну фінансову систему про ризики, які створює Росія.

Відсутність дій призведе до ще більшої небезпеки для світової економіки та нівелює досягнення FATF та її членів у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення", - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Через рік після призупинення членства у FATF, свідоме недотримання Росією принципів FATF та санкцій ООН, зростаюча непрозорість та продовження зловмисної кібер-діяльності роблять її однією з найризикованіших юрисдикцій для фінансових злочинів.

З'являється все більше беззаперечних доказів того, що незаконна діяльність Росії загрожує глобальному миру та безпеці. Ми впевнені, що FATF розгляне це питання з максимальною увагою під час майбутнього пленарного засідання, щоб допомогти захистити глобальну фінансову безпеку", - додав голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський.

Нагадаємо:

Україна вже неодноразово закликала FATF внести Росію до "чорного списку".

У травні 2023 року повідомлялось, що Україна занепокоєна шантажем РФ членів Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) напередодні червневого пленарного засідання організації.

У червні 2023 року FATF не внесла Росію до "чорного списку".

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей FATF 24 лютого 2023 року повністю призупинила членство Росії в організації.

Економічна правда