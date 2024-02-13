Мінфін залучив понад 5 мільярдів від розміщення ОВДП

Міністерство фінансів на аукціонах 13 лютого розмістило облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на загальну суму понад 5,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від розміщення 1-річних облігацій під 16,8% вдалося залучити 2,8 млрд грн (ставка не змінилась).

Водночас від продажу ОВДП з терміном обігу 2 роки надійшло 1,3млрд грн під 17,6% річних.

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А розміщення облігацій терміном обігу понад три роки під 18,5% річних принесло держбюджету 1,2 млрд грн.

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Нагадаємо:

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Міністерство фінансів на аукціонах 30 січня розмістило облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на загальну суму майже 1,6 млрд грн.

На першому аукціоні з розміщення ОВДП цьогоріч Мінфін розмістив облігації на суму майже 16,8 млрд гривень.

Економічна правда