Кількість держслужбовців торік скоротилась на майже 7 тисяч осіб

Протягом 2023 року фактична чисельність працівників державних органів скоротилась на 6,8 тисяч осіб.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

За оперативними даними, станом на 1 січня у 108 органах державної влади фактично працює 169 тис. осіб. Водночас протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тис. осіб.

З початку минулого року найбільше зменшилась кількість працівників:

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Державної податкової служби (-2,6 тис. осіб);

Держпродспоживслужби (-927 осіб);

апаратів місцевих та апеляційних судів (-773);

Держказначейства (-720 осіб);

Держгеокадастру (-492 особи).

Водночас збільшилась чисельність працівників:

Пенсійного фонду (+1,3 тис. осіб);

Мін’юсту (+434 особи);

БЕБ (+377 осіб).

Загалом в органах держвлади без урахування сектору безпеки і оборони функціонують Секретаріат КМУ та 17 міністерств, 21 служба, 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється Урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється урядом, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.

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