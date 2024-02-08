Всі розділи
Укр / Рус

Кількість держслужбовців торік скоротилась на майже 7 тисяч осіб

Четвер, 8 лютого 2024, 19:55 - Анастасія Жарикова

Протягом 2023 року фактична чисельність працівників державних органів скоротилась на 6,8 тисяч осіб.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

За оперативними даними, станом на 1 січня у 108 органах державної влади фактично працює 169 тис. осіб. Водночас протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тис. осіб.

З початку минулого року найбільше зменшилась кількість працівників:

Реклама:
  • Державної податкової служби (-2,6 тис. осіб);
  • Держпродспоживслужби (-927 осіб);
  • апаратів місцевих та апеляційних судів (-773);
  • Держказначейства (-720 осіб);
  • Держгеокадастру (-492 особи).

Водночас збільшилась чисельність працівників:

  • Пенсійного фонду (+1,3 тис. осіб);
  • Мін’юсту (+434 особи);
  • БЕБ (+377 осіб).

Загалом в органах держвлади без урахування сектору безпеки і оборони функціонують Секретаріат КМУ та 17 міністерств, 21 служба, 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється Урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється урядом, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.

Читайте також: Для одних – скорочення, для інших – підвищення. Як реформа держслужби змінила зарплати чиновників?

Реклама:

Мінфін влада
Реклама:
Матеріали за темою
Мінфін залучив понад 8 мільярдів від розміщення ОВДП 6 лютого 2024, 19:10
Видатки держбюджету в січні довелось скоротити через відсутність фінансової допомоги від партнерів 6 лютого 2024, 15:34
Від початку року майже 2 тисячі підприємців отримали доступні кредити  5 лютого 2024, 19:37
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті