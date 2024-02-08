Кількість держслужбовців торік скоротилась на майже 7 тисяч осіб
Протягом 2023 року фактична чисельність працівників державних органів скоротилась на 6,8 тисяч осіб.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
За оперативними даними, станом на 1 січня у 108 органах державної влади фактично працює 169 тис. осіб. Водночас протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тис. осіб.
З початку минулого року найбільше зменшилась кількість працівників:
- Державної податкової служби (-2,6 тис. осіб);
- Держпродспоживслужби (-927 осіб);
- апаратів місцевих та апеляційних судів (-773);
- Держказначейства (-720 осіб);
- Держгеокадастру (-492 особи).
Водночас збільшилась чисельність працівників:
- Пенсійного фонду (+1,3 тис. осіб);
- Мін’юсту (+434 особи);
- БЕБ (+377 осіб).
Загалом в органах держвлади без урахування сектору безпеки і оборони функціонують Секретаріат КМУ та 17 міністерств, 21 служба, 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється Урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється урядом, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.
Читайте також: Для одних – скорочення, для інших – підвищення. Як реформа держслужби змінила зарплати чиновників?