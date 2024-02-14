Украина снова призвала FATF внести РФ в "черный список" на фоне усиления связей с КНДР и Ираном

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Министерство финансов Украины и Госслужба финансового мониторинга Украины снова призвали Группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внести Россию в черный список на фоне усиления связей с Северной Кореей и Ираном.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Министерство финансов Украины и Государственная служба финансового мониторинга Украины призывают Группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) сдержать растущие усилия России, направленные на подрыв глобальной финансовой безопасности и усиление ее связей с Ираном и Северной Кореей", - говорится в заявлении.

Отмечается, что очередное заседание FATF состоится с 19 по 23 февраля в Париже, накануне второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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"На заседании Россия должна быть внесена в "черный список" организации, а также FATF должна выпустить расширенное заявление о рисках, которые происходят из России.

Год назад FATF приостановила членство России за нарушение ключевых принципов организации, заключающихся в содействии безопасности, защищенности и целостности мировой финансовой системы. FATF также выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о торговле оружием между Россией и государствами, находящимися под санкциями ООН, а также злонамеренной киберактивностью, исходящей из России. Эти меры FATF, хотя и являются важными, не смогли сдержать Россию, которая с тех пор становится все более воинственной и углубляет связи с Северной Кореей и Ираном", - отметили в Минфине.

В министерстве подчеркнули, что РФ использовала северокорейские баллистические ракеты и боеприпасы в Украине, в том числе в декабре 2023 и январе 2024 года. Приобретение таких ракет и конвенционных вооружений у Северной Кореи является серьезным нарушением как санкций ООН, так и принципов FATF.

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Кроме этого, по словам Минфина, РФ все больше использует БПЛА иранского производства для продолжения своего незаконного вторжения и усиления атак против гражданского населения Украины.

Также Россия создала совместную платежную систему, чтобы помочь Ирану обойти SWIFT, и соединила банковские системы двух стран.

"В конце этого месяца ожидается, что Мьянма также присоединится к российской платежной системе. Как только Мьянма присоединится к платежной системе, Россия удвоит финансовое сотрудничество со всеми странами, внесенными в черный список FATF", - подчеркивает Минфин.

"Активизация сотрудничества России с Ираном и Северной Кореей дала последним возможность зайти в мировую финансовую систему используя "черный ход". Для решения этой проблемы FATF должна внести Россию в "черный список" и предупредить международную финансовую систему о рисках, которые создает Россия.

Отсутствие действий приведет к еще большей опасности для мировой экономики и нивелирует достижения FATF и ее членов в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Через год после приостановления членства в FATF, сознательное несоблюдение Россией принципов FATF и санкций ООН, растущая непрозрачность и продолжение злонамеренной кибер-деятельности делают ее одной из самых рискованных юрисдикций для финансовых преступлений.

Появляется все больше неоспоримых доказательств того, что незаконная деятельность России угрожает глобальному миру и безопасности. Мы уверены, что FATF рассмотрит этот вопрос с максимальным вниманием во время предстоящего пленарного заседания, чтобы помочь защитить глобальную финансовую безопасность", - добавил председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.

Напомним:

Украина уже неоднократно призывала FATF внести Россию в "черный список".

В мае 2023 года сообщалось, что Украина обеспокоена шантажом РФ членов Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force - FATF) накануне июньского пленарного заседания организации.

В июне 2023 года FATF не внесла Россию в "черный список".

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег FATF 24 февраля 2023 года полностью приостановила членство России в организации.

Экономическая правда