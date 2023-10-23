Україна знову закликала FATF внести Росію до "чорного списку"

Міністерство фінансів та Держслужба фінансового моніторингу знову закликали Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до "чорного списку" під час пленарних засідань у Парижі 23-27 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Також українські відомства закликали FATF оприлюднити розширену заяву щодо того, які ризики РФ створює для світової фінансової системи.

"Докази свідчать про те, що з останнього пленарного засідання, яке відбулось в червні, росія значно збільшила кількість порушень стандартів FATF", - зазначили в Мінфіні.

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Серед них, зокрема, визнання Путіним того, що Росія повністю фінансувала ПВК "Вагнер" на суму 1 млрд доларів, а також посилення співпраці Росії з країнами, що перебувають під санкціями ООН і внесені до чорного списку FATF - Іраном і Північною Кореєю. Торгівля зброєю між цими країнами збільшується, що є прямим порушенням санкцій ООН і стандартів FATF.

Також РФ не змогла запобігти використанню своїх криптовалютних бірж для переказу коштів, пов'язаних з терористичними та злочинними організаціями.

"В останні місяці росія активізувала спроби шантажу країн-членів FATF з метою залучити їх на свій бік, порушуючи процеси та процедури, засновані на правилах FATF.

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"У лютому FATF прийняла рішення про призупинення членства росії, визнавши, що її дії суперечать основним принципам організації. FATF також висловила стурбованість повідомленнями про торгівлю зброєю між росією та країнами, що перебувають під санкціями ООН, а також російською кіберзлочинністю. З того часу росія лише посилила порушення стандартів FATF та санкцій ООН", - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він додав, що Росія висміює принципи FATF і використовує закулісну підступну тактику, щоб спробувати запобігти подальшим обмежувальним заходам, покликаним протистояти ризикам для глобальної фінансової безпеки, які вона створює.

"Росія ще ніколи не була так близько до найнебезпечніших світових режимів і терористичних організацій. Беззаперечними є докази того, що незаконна діяльність росії загрожує глобальному миру та безпеці. Дедалі частіші порушення росією міжнародних норм свідчать про те, що сьогодні захист міжнародної фінансової безпеки має бути глобальним пріоритетом", - заявив голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський.

Нагадуємо:

Росію відсторонили від участі в Егмонтській групі підрозділів фінансової розвідки. Група об'єднує розвідувальні підрозділи з усього світу для співпраці та обміну інформацією про відмивання грошей, фінансування тероризму та інших пов'язаних з ними злочинів.

Егмонтська група також допомагає впроваджувати політику боротьби з відмиванням грошей, розроблену Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

У червні Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) не внесла Росію до "чорного списку".

FATF 24 лютого повністю призупинила членство Росії в організації.

У жовтні 2022 року Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей FATF ввела нові обмеження проти Росії, а саме обмежила її можливості брати участь у роботі організації та заборонила участь у регіональних групах як члена FATF.