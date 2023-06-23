Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) не внесла Росію до "чорного списку".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Міністерство фінансів України не погоджується з рішенням Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) не вживати подальших заходів проти росії, незважаючи на збільшення кількості порушень стандартів FATF", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні наголошують, що після призупинення членства росії в FATF у лютому 2023 року вона активізувала діяльність, пов'язану з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення, а також ухиленням від санкцій.

Зокрема, Москва поглибила співпрацю з державами, внесеними до "чорного списку" FATF:

торгує зброєю та паливом з Північною Кореєю всупереч санкціям ООН;

поглибила зв’язки з Іраном (продає Ірану винищувачі, купує безпілотники для атак на Україну, розпочала співпрацю банківських систем).

"FATF було відомо про збільшення кількості порушень з боку Росії, але на пленарному засіданні, яке відбулося в Парижі цього тижня, було прийнято рішення не вносити країну до "чорного списку".

Міністерство фінансів розуміє складність досягти консенсусу серед широкого кола членів FATF. Однак існує ризик, що це рішення може спровокувати росію ще більше підривати глобальну фінансову безпеку", - зазначили в відомстві.

Мінфін та Державна служба фінансового моніторингу України продовжуватимуть діалог з FATF та її членами щодо ризиків, які створює РФ, та працюватинад тим, щоб досягти більш справедливої реакції.

"Росія чітко відповідає критеріям для внесення до "чорного списку", і ми не згодні з рішенням FATF не включати її до нього. Необхідна консолідована позиція міжнародної спільноти, щоб протистояти загрозі цілісності світової фінансової системи з боку росії та змусити її відмовитися від кричущих порушень міжнародних норм та стандартів FATF. Кожного дня, коли ми не діємо належним чином, ми тим самим провокуємо подальший хаос і руйнування", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадуємо:

У понеділок, 19 червня, в Парижі стартувало пленарне засідання міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей(FATF), під час якого ймовірно буде розглянуте питання про внесення Росії до "чорного списку" організації.

Україна занепокоєна шантажем РФ членів Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) напередодні червневого пленарного засідання організації.

Раніше Bloomberg повідомив, що Москва тисне на уряди країн, зокрема, Індії, погрожуючи скасувати оборонні та енергетичні домовленості, якщо вони не допоможуть завадити фінансовій ізоляції Росії.

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей FATF у п’ятницю, 24 лютого, повністю призупинила членство Росії в організації.

У жовтні 2022 року Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей FATF ввела нові обмеження проти Росії, а саме обмежила її можливості брати участь у роботі організації та заборонила участь у регіональних групах як члена FATF.

Економічна правда