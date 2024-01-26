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"Укрзалізниця" охоронятиме інфраструктуру за допомогою дронів

П'ятниця, 26 січня 2024, 14:21 - Анастасія Дячкіна
 
фото: уз

"Укрзалізниця" створює підрозділ, який за допомогою дронів моніторитиме та охоронятиме залізничну інфраструктуру. У складі підрозділу працюватимуть ветерани-залізничники, які дістали поранення та повернулися з фронту.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ. 

"Ця ініціатива допоможе забезпечити охорону залізничних обʼєктів, а також надати можливість ветеранам застосувати свій військовий досвід і навички в цивільній роботі", – наголосили в компанії. 

"Укрзалізниця" підписала меморандум із Центр підготовки операторів БПЛА "Крук". Навчання, зокрема, буде проводитися за допомогою онлайн-платформи для ветеранів, яку створює "Крук" разом із Фондом "Відродження". 

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Інструктори Центру займатимуться перекваліфікацією ветеранів-залізничників. Вони навчатимуть працівників пілотуванню коптерів, а також вчитимуть інженерної підготовки, у тому числі складанню та обслуговуванню дронів.

"БПЛА будуть використовуватися для боротьби з розкраданням майна "Укрзалізниці" на станціях та перегонах, фіксування правопорушень, виявлення крадіжок пального з локомотивів, інспектування інфраструктури під час воєнного стану, а також для участі в розслідуванні транспортних пригод", – пояснили в УЗ. 

Першим кроком буде створення тестового підрозділу. На його основі планується створити мережу, яка допоможе забезпечити ефективність роботи залізниці в майбутньому.

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Нагадаємо: 

"Укрзалізниця" у 2023 році збудувала на власних потужностях 528 вантажних вагонів - це рекорд за останні 5 років. Зокрема, було виготовлено 427 фітингових платформ.

Укрзалізниця інфраструктура війна
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Економічна правда
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