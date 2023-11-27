"Укрзалізниця" запустила новий маршрут до Будапешта та Відня 

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Від 10 грудня "Укрзалізниця" запускає новий прямий поїзд № 143/146 Відень — Чоп — Відень, який на станції Чоп буде "підвʼязаний" під пересадку на групу спальних вагонів з Києва (через Львів) саме для пересадкових пасажирів.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Нічну частину подорожі за кордон (Київ, Рівне, Луцьк, Львів — Чоп) пасажири проведуть у спальних вагонах "Укрзалізниці", а вдень їхатимуть маршрутом Чоп — Будапешт — Відень у сидячих вагонах угорської залізниці 1 або 2 класу.

Квиток із Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) коштуватиме близько 2 500 грн. Пересадка в Чопі буде узгодженою, тобто поїзд завжди чекатиме всіх своїх пасажирів.

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Розклад руху: відправлення поїзда з Києва під №745 щодня о 16:38 (з Луцька о 17:45, з Рівного о 19:02 під №368), Львів 23:31 — 00:23, Чоп 06:20.

На вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд №146 Чоп — Відень, що відправлятиметься з Чопа щоденно о 08:23, Будапешт-Келеті 14:20 — 14:40, прибуття до головного вокзалу Відня о 17:20.

На зворотному шляху поїзд №143 Відень — Чоп відправляється зі столиці Австрії о 10:42, Будапешт-Келеті – 13:19 -13:40, прибуття у Чоп о 20:59. Після прибуття на вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд №367, що відправлятиметься з Чопа щодня о 23:24 (посадка з 22:50), Львів о 05:18 - 06:20, прибуття до Києва о 13:12 (Рівне 09:51, Луцьк 11:30).

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Квитки на внутрішньоукраїнський сегмент можна купити в застосунку "Укрзалізниці", чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів, а на сегмент Відень — Чоп — Відень квитки можна придбати у всіх міжнародних касах "Укрзалізниці" або Австрії.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік. Він передбачає запуск 14 нових рейсів – 11 внутрішніх та 3 міжнародних.







