Блокада кордону: партія вантажівок залізницею прибула до Польщі

Партія вантажівок, яка переправляється контрейлерними поїздами АТ "Укрзалізниця", прибула до Польщі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що усі питання щодо перевезення та оформлення митних і прикордонних процедур узгодили українська та польська сторони.

В УЗ додають, що далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом.

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"Наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ. Укрзалізниця організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок", – йдеться в повідомленні.

Перевезення відбуваються за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща).

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Для замовлення перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", у воротному напрямку – до UZ Cargo Poland.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" відправила до Польщі залізницею першу партію вантажівок в обхід заблокованих автодорожних КПП.