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Блокада кордону: партія вантажівок залізницею прибула до Польщі

Неділя, 10 грудня 2023, 15:55 - Ігор Пилипів

Партія вантажівок, яка переправляється контрейлерними поїздами АТ "Укрзалізниця", прибула до Польщі. 

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". 

Зазначається, що усі питання щодо перевезення та оформлення митних і прикордонних процедур узгодили українська та польська сторони. 

В УЗ додають, що далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом.

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"Наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ. Укрзалізниця організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок", – йдеться в повідомленні. 

Перевезення відбуваються за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща).

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Для замовлення перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", у воротному напрямку – до UZ Cargo Poland.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" відправила до Польщі залізницею першу партію вантажівок в обхід заблокованих автодорожних КПП.

Польща транспорт Укрзалізниця
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Економічна правда
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