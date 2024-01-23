Ворожий обстріл пошкодив спорткомплекс "Укрзалізниці" в Києві

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Внаслідок російського обстрілу зранку 23 січня уламками було пошкоджено спортивний комплекс "Укрзалізниці" в Києві.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено спортивний комплекс Укрзалізниці в Києві. Одну людину поранено. Наразі на місці працюють вибухотехніки та ДСНС", - йдеться в повідомленні.

В УЗ додають, що щодня на "Локомотиві" тренується понад пів тисячі дітей залізничників та з тимчасово переміщених родин, зокрема з Маріуполя, Мелітополя, Херсона. На момент надзвичайної події дітей на території комплексу не було.

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"Після завершення рятувальних робіт буде оцінено масштаб пошкоджень. Тренування на сьогодні скасовані, але майбутнє наших дітей так просто зруйнувати не вдасться. Тим часом, поїзди Укрзалізниці - за розкладом", - зазначили в компанії.

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У зв'язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки на місто Київ та забезпеченням охорони місця події, рух транспорту перекрито за кількома адресами.

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