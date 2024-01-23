Ворожий обстріл пошкодив спорткомплекс "Укрзалізниці" в Києві
Внаслідок російського обстрілу зранку 23 січня уламками було пошкоджено спортивний комплекс "Укрзалізниці" в Києві.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено спортивний комплекс Укрзалізниці в Києві. Одну людину поранено. Наразі на місці працюють вибухотехніки та ДСНС", - йдеться в повідомленні.
В УЗ додають, що щодня на "Локомотиві" тренується понад пів тисячі дітей залізничників та з тимчасово переміщених родин, зокрема з Маріуполя, Мелітополя, Херсона. На момент надзвичайної події дітей на території комплексу не було.
"Після завершення рятувальних робіт буде оцінено масштаб пошкоджень. Тренування на сьогодні скасовані, але майбутнє наших дітей так просто зруйнувати не вдасться. Тим часом, поїзди Укрзалізниці - за розкладом", - зазначили в компанії.
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