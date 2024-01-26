"Укрзализныця" будет охранять инфраструктуру с помощью дронов

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"Укрзализныця" создает подразделение, которое с помощью дронов будет мониторить и охранять железнодорожную инфраструктуру. В составе подразделения будут работать ветераны-железнодорожники, которые получили ранения и вернулись с фронта.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

"Эта инициатива поможет обеспечить охрану железнодорожных объектов, а также предоставить возможность ветеранам применить свой военный опыт и навыки в гражданской работе", – подчеркнули в компании.

"Укрзализныця" подписала меморандум с Центр подготовки операторов БПЛА "Крук". Обучение, в частности, будет проводиться с помощью онлайн-платформы для ветеранов, которую создает "Крук" вместе с Фондом "Возрождение".

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Инструкторы Центра будут заниматься переквалификацией ветеранов-железнодорожников. Они будут обучать работников пилотированию коптеров, а также будут учить инженерной подготовки, в том числе сборке и обслуживанию дронов.

"БПЛА будут использоваться для борьбы с хищением имущества "Укрзализныци" на станциях и перегонах, фиксирования правонарушений, выявления краж горючего из локомотивов, инспектирования инфраструктуры во время военного положения, а также для участия в расследовании транспортных происшествий", – пояснили в УЗ.

Первым шагом станет создание тестового подразделения. На его основе планируется создать сеть, которая поможет обеспечить эффективность работы железной дороги в будущем.

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Напомним:

"Укрзализныця" в 2023 году построила на собственных мощностях 528 грузовых вагонов – это рекорд за последние 5 лет. В частности, было произведено 427 фитинговых платформ.