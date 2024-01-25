УЗ заявила про 5-річний рекорд із будівництва вантажних вагонів

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"Укрзалізниця" у 2023 році збудувала на власних потужностях 528 вантажних вагонів - це рекорд за останні 5 років. Зокрема, було виготовлено 427 фітингових платформ.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

За словами компанії, торік розпочали виробництво дослідного зразка зерновоза й серійне виготовлення 50 думпкарів та 50 хопер-дозаторів.

"Також "Укрзалізниця" збудувала на власних потужностях зерновоз, який оптимально пристосований для перевезень коліями 1520 та 1435. Більшість комплектуючих і матеріалів для нього - вітчизняного виробництва.

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У 2023 році виробництво щебеню зросло на 33% (до 2,7 млн тонн), шпал - на 6% (до 867 тис. шт.). Ще одним п’ятирічним рекордом 2023 року стало виробництво залізобетонних конструкцій, яке зросло порівняно з 2022 роком на 10,5% - до 6,937 тис. куб. м", - йдеться у повідомленні.

Також у 2023 році "Укрзалізниця" освоїла у виробництві 47 нових номенклатур. Виготовили 37 тис одиниць різноманітної продукції: балка хребтова та балка бокова, упори контейнерні, башмак гальмівний, амортизатори для поглинального апарату, каркаси дверей з алюмінію, компресори, генератори пасажирських вагонів. Економія - близько 120 млн грн, додали в УЗ.

У планах компанії на 2024 рік, зокрема, збільшення обсягів капітального ремонту локомотивів на потужностях заводів УЗ на 15% та електропоїздів - на 8%, збільшення виробництва щебеню за рахунок замовлень від сторонніх замовників, освоєння нових продуктів та технологій.

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Економічна правда