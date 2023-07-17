Новини 17 липня: РФ вийшла із зернової угоди, бізнес покращив очікування щодо інфляції

Про "зернову угоду". Речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди" та поговорить з ним про це.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова продовжити дію "зернової угоди" без Росії та направить відповідні сигнали посередникам угоди - ООН та Туреччині.

Про закупівлі за бюджетні кошти. Очільник фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія закликав місцеву владу переглянути пріоритети закупівель за бюджетні кошти на першочергові потреби та попередив, що Рада може обмежити їх використання на період воєнного стану.

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Про бізнес. Керівники українських компаній, які в II кварталі 2023 року взяли участь в традиційному опитуванні Національного банку щодо ділових очікувань підприємств, покращили свої очікування щодо рівня девальвації гривні та інфляції в Україні наступні 12 місяців.

Про гумдопомогу від США. Очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер під час візиту до Києва в понеділок оголосить про виділення понад 500 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.

Про електроенергію. У неділю, 16 липня, Україні вперше імпортувала електроенергію з Польщі оновленою у травні міждержавною лінією електропередач.

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Ексклюзив ЕП

Мікросхеми на трильйон: як Nvidia стала головним виробником "заліза" для штучного інтелекту

З чого почалась історія Nvidia та як перший чип ледь не поховав компанію, мікросхемами якої користуються зараз усі, хто працює із штучним інтелектом.