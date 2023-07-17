Україна вперше імпортувала електроенергію оновленою лінією
Понеділок, 17 липня 2023, 13:12 -
У неділю, 16 липня, Україні вперше імпортувала електроенергію з Польщі оновленою у травні міждержавною лінією електропередач.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Цю ЛЕП компанія модернізувала і включила у травні 2023 року. Нею енергосистема отримала додаткові 800 МВ потужності з 20:00 до 23:00, у період найвищого споживання.
Також упродовж дня тривав імпорт зі Словаччини та Молдови максимальною потужністю до 350 переважно у денні та вечірні години.
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На сьогодні імпорт передбачено зі Словаччини з 17:00 до 23:00 до 340 МВт, а також з Молдови – до 3 МВт.
Нагадуємо:
На понеділок, 17 липня, генерація в українській енергосистемі повністю покриває споживання, раніше терміну вийшов з ремонту енергоблок на одній з АЕС.
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Економічна правда
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