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Україна вперше імпортувала електроенергію оновленою лінією

Понеділок, 17 липня 2023, 13:12 - Анастасія Жарикова

У неділю, 16 липня, Україні вперше імпортувала електроенергію з Польщі оновленою у травні міждержавною лінією електропередач.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Цю ЛЕП компанія модернізувала і включила у травні 2023 року. Нею енергосистема отримала додаткові 800 МВ потужності з 20:00 до 23:00, у період найвищого споживання. 

Також упродовж дня тривав імпорт зі Словаччини та Молдови максимальною потужністю до 350 переважно у денні та вечірні години.

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На сьогодні імпорт передбачено зі Словаччини з 17:00 до 23:00 до 340 МВт, а також з Молдови – до 3 МВт.

Нагадуємо:

На понеділок, 17 липня, генерація в українській енергосистемі повністю покриває споживання, раніше терміну вийшов з ремонту енергоблок на одній з АЕС.

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Економічна правда

імпорт електроенергія Укренерго
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