Кремль заявив про зупинку "зернової угоди"

Речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди".

Пєскова цитує видання "РБК", пише "Європейська правда".

"Фактично домовленості припинили дію сьогодні", – сказав Пєсков.

Він назвав причиною розриву домовленості те, що не виконана частина угоди, яка стосується Росії.

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"Як тільки російська частина домовленостей буде виконана, Росія негайно повернеться до виконання угоди", – сказав Пєсков.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила "РИА Новости", що Росія сьогодні офіційно проінформувала Туреччину й Україну, а також секретаріат ООН про заперечення проти продовження "зернової угоди".

Останнім часом Росія регулярно погрожувала не продовжити дію зернового коридору попри заклики ООН і Туреччини, які стали посередниками домовленості.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю заявив, що він та президент Росії Владімір Путін дотримуються однієї думки щодо продовження дії "зернової угоди".

Згодом у Кремлі спростували заяви турецького президента.

За даними ЗМІ, ЄС розглядав про поступки російському банку заради "зернової угоди". Зокрема, йшла мова про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку зі SWIFT.

Європейська правда