Новости 17 июля: РФ вышла из зерновой сделки, бизнес улучшил ожидания по инфляции

О "зерновой сделке". Представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки" и поговорит с ним об этом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова продлить действие "зернового соглашения" без России и направит соответствующие сигналы посредникам соглашения - ООН и Турции.

О закупках за бюджетные деньги. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия призвал местные власти пересмотреть приоритеты закупок за бюджетные средства на первоочередные нужды и предупредил, что Рада может ограничить их использование на период военного положения.

Реклама:

О бизнесе. Руководители украинских компаний, которые во II квартале 2023 года приняли участие в традиционном опросе Национального банка относительно деловых ожиданий предприятий, улучшили свои ожидания относительно уровня девальвации гривны и инфляции в Украине следующие 12 месяцев.

О гумпомощи от США. Руководительница Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр во время визита в Киев в понедельник объявит о выделении более 500 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине.

Об электроэнергии. В воскресенье, 16 июля, Украина впервые импортировала электроэнергию из Польши обновленной в мае межгосударственной линией электропередач.

Реклама:

Эксклюзив ЭП

Микросхемы на триллион: как Nvidia стала главным производителем "железа" для искусственного интеллекта

С чего началась история Nvidia и как первый чип едва не похоронил компанию, микросхемами которой пользуются сегодня все, кто работает с искусственным интеллектом.(укр)