“Думайте”. У "Слузі народу" пригорозили обмежити використання коштів з місцевих бюджетів

Очільник фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія закликав місцеву владу переглянути пріоритети закупівель за бюджетні кошти на першочергові потреби та попередив, що Рада може обмежити їх використання на період воєнного стану.

Про це народний депутат написав у своєму Telegram.

"Хочу звернутися до очільників міст, чиновників місцевого самоврядування та всіх інших осіб, відповідальних за процедури закупівель у нашій державі, незалежно від політичного забарвлення. У суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення вашими діями. Пов'язано це з пріоритетами, які ви обираєте під час здійснення закупівель", – написав він.

Арахамія нагадав, що закупівлі барабанів, овочерізок, реконструкції стадіонів та перекладання бруківки дестабілізують суспільство, яке під час війни проводовжує волонтерити та донатити на армію.

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За його словами, такими новинами шоковані й захисники на фронті.

"Ми в парламенті активно обговорюємо ідею обмеження розпорядження цими коштами, але зупиняє нас лише те, що ми знаємо: коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про "напад на децентралізацію", що "влада атакує місцеве самоврядування" та поширювати інші схожі меседжі", – додав нардеп.

Свій допис він назвав останнім попередженням для місцевих чиновників.

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"Якщо ви не зупинитесь, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану. Думайте", – резюмував він.

Нагадуємо:

Освітяни Дніпровського району столиці закупили для укриттів у закладах освіти високотехнологічні овочерізки та сковорідки, а також барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог на понад 3,5 мільйона гривень.

Згодом Дніпровська районна адміністрація столиці розірвала договір на закупівлю барабанів.

На Волині влада райцентру Ківерці вирішила виділити 145 мільйонів гривень на ремонт стадіону, про це стало відомо з двох тендерів у системі закупівель "Прозорро".

У центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького триває ремонт дорожнього покриття – перекладання бруківки.

Економічна правда