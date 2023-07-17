США нададуть гуманітарної допомоги Україні на ще 500 мільйонів доларів

Очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер під час візиту до Києва в понеділок оголосить про виділення понад 500 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Новий пакет гуманітарної допомоги Україні, яку надаватимуть через ООН та інші неурядові організації-партнери, буде скерований на підтримку внутрішньо переміщених осіб та всіх постраждалих від війни.

Передбачається, що кошти підуть на фінансування надзвичайної продовольчої допомоги, медичного обслуговування та питної води.

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Під час поїздки в Україну Саманта Пауер, як очікується, зустрінеться з фермерами, працівниками енергетичної галузі та групами реагування на надзвичайні ситуації, а також відвідає партнерів USAID.

Після останнього оголошення загальний обсяг гуманітарної допомоги, наданої Штатами Україні з початку повномасштабної війни Росії, перевищить 2,6 мільярда доларів, з них 1,9 мільярда – за лінією USAID.

У середині червня, нагадаємо, Сполучені Штати оголосили про надання додаткових 205 мільйонів доларів для гуманітарної допомоги для українців, що постраждали від наслідків повномасштабного вторгнення Росії.

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Раніше USAID також повідомило про допомогу, яку надало мешканцям Херсонської області, постраждалої від підтоплень внаслідок підриву Росією дамби Каховської гідроелектростанції.

Європейська правда