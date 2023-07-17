"Ми не боїмося": Зеленський заявив, що Україна готова продовжити "зернову ініціативу" без РФ

Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова продовжити дію "зернової угоди" без Росії та направить відповідні сигнали посередникам угоди - ООН та Туреччині.

Про це президент заявив в інтерв’ю африканським журналістам, передає прессекретар глави держави Сергій Нікофоров.

"У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода – Росія, Туреччина, ООН. Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, – вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерішем і з Президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей", – заявив глава держави.

Після офіційного сигналу РФ про розрив домовленостей Зеленський доручив Міністерству підготувати офіційні сигнали до Організації Об’єднаних Націй і до Туреччини.

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"Для того, щоб вони мені відповіли як президенту України, що вони готові продовжувати нашу ініціативу", – пояснив Зеленський.

"Навіть без РФ треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, – то всі готові продовжувати постачання зерна", – додав він.

Нагадуємо:

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Речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди". Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила "РИА Новости", що Росія сьогодні офіційно проінформувала Туреччину й Україну, а також секретаріат ООН про заперечення проти продовження "зернової угоди".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди" та поговорить з ним про це.

Економічна правда