Крадені літаки на мільярди доларів та арештовані активи: підсумки на економічному фронті 29 березня

Скоро бійки будуть не лише за цукор, але й за картонні коробки getty images

Російська війна проти України виявилася не такою швидкою та успішною, як на це розраховували у кремлі. Більше того, збитки для російської економіки від прямих втрат у конфлікті, а також економічних обмежень заходу виявилися непосильними для державних фінансів агресора.

Як наслідок військовому керівництву рф довелося публічно відмовитися від своїх планів захопити усю Україну чи хоча б Київ, розвернути війська для перегрупування на території білорусії та на заході росії.

Поки на передових в Україні та на економічному фронті росія робить останні спроби активного наступу, у тилу країна перетворюється на нову Північну Корею.

Під прикриттям війни проти всього цивілізованого світу, російська влада намагається встановити контроль за пересуванням своїх громадян. Такий контроль стане у нагоді щонайменше для того, аби оцінити потік емігрантів з країни на тлі швидкого занепаду її економіки.

Країна-злодій

У своїй пропаганді та міжнародних комунікаціях росія роками намагається "набити собі ціну", прикидаючись однією зі світових наддержав. Раніше цій пропаганді вірили не лише росіяни, але й деякі країни Заходу, які йшли на поступки рф, рахувалися з її інтересами та активно вели з нею бізнес.

Однак десятиліття безперервної пропаганди та десятки мільярдів доларів, витрачених на неї, розвіялися лише за 1 місяць війни проти України. В очах світу росія постала варваром та відвертим злодієм, який не цінує ані права власності, ані прав людини, ані звичаїв ведення війни.

Черговою крадіжкою росії стали літаки, які російські авіакомпанії взяли у лізинг на Заході. Мова йде про понад 400 повітряних суден, які попри вимоги лізингодавців, продовжують здійснювати авіарейси всередині росії.

Схоже, що невдовзі увесь світ ставатиме в чергу за компенсацією збитків викраденого, націоналізованого чи знищеного росією майна. У випадку із Західними лізингодавцями літаків мова йде про суму у 10 млрд доларів.

Крадіжка літаків — це лише вершина айсберга, адже у російській федерації активно і всерйоз працюють над планами націоналізувати майно західних компаній, які наважаться вирішити піти з російського ринку. У росії реєструють товарні знаки "дяді Вані" та "ІДЕА", а також крадуть інтелектуальну власність соцмереж, які російська влада визнала "екстремістськими", як от Instagram.

Схоже що міжнародний бізнес, який продовжував працювати у росії після початку її вторгнення до України, починає розуміти, що мати справи з рф — це працювати собі у збиток. Для декого це усвідомлення прийшло вже надто пізно, коли піти з російського ринку із мінімальними втратами для своєї компанії майже неможливо.

Продовження полювання на російські активи

Злодії та убивці мають нести відповідальність. Щонайменше, так вважають у цивілізованому світі. Там активно триває полювання на активи російських службовців та олігархів, наближених до керівництва кремля.

Так, 29 березня стало відомо, що влада Люксембурга арештувала заморозила російських активів на території країни на загальну суму 2,5 млрд євро. Напередодні з аналогічною заявою виступили у Швейцарії, де заморозили російських активів на 6 млрд доларів. У Франції заморозили активів російського центробанку на 22 млрд євро, а активів російських багатіїв — на 1 млрд євро.

Список країн, які відшуковують та заморожують активи росії та причетних до війни з Україною росіян постійно збільшується. Так, сьогодні у Британії провели спецоперацію по затримці супер-яхти одного з російських можновладців, імені якого не розголошують. Яхта Phi, вартістю 50 млн доларів, має басейн з прісною водою та так званий нескінченний винний погріб.

Примітно, що власник яхти соромився свого російського походження, тому судно ходило під Мальтійським прапором, а зареєстрованим було на островах Сент-Кітс і Невіс. Схоже, своєї держави соромляться не лише російські війська, які вже 8 років спустошують Донбас та окупували Крим, але й наближені до керівництва кремля олігархи.

Нові санкції не за горами

Оскільки російська агресія продовжується, то демократичний світ продовжує свій тиск на агресора, примушуючи його до миру.

Над новими санкціями, зокрема, працюють у США. Там планують вдарити по ланцюгам постачання російського оборонного комплексу.

"Наша мета — використовувати інтегрований підхід, який включає експортний контроль, який з часом стане руйнівним, і санкцій, які завдають удару негайно", — повідомив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

Тим часом у Польщі вирішили відмовитися від російського вугілля. Цей крок буде доволі болючим для країни, переважна частка електроенергії у якій генерується саме вугільними електростанціями. Проте Польща йде на цей крок, даючи приклад решті ЄС, як варто вчинити з імпортом російських енергоресурсів.

Якщо не діє репутація – подіють санкції

Серед усіх великих західних компаній, що працювали у росії, близько сорока повідомили про бажання продовжувати працювати в рф без обмежень, незважаючи на вторгнення на територію України. Далеко не всі з них зважають на репутаційні ризики, як-от французький холдинг Association Familiale Mulliez, кому належать великі ритейлери Auchan, Leroy Merlin та Decathlon.

Втім, санкції не залишають вибору навіть тим, для кого гроші важливіші за репутацію, навіть якщо вони фінансують танки та ракети проти мирних громадян.

Сьогодні мережа спортивних товарів Decathlon з вищезгаданого холдингу тимчасово призупинила діяльність у росії. Причина, втім, не у публічному тиску чи цінностях, а банально у проблемах з поставками через санкції західних країн. На компанію в РФ працює 2500 співробітників, але роботодавець обіцяє їх підтримати, тобто – платити зарплату.

Серед компаній, які також довго думали, але нарешті наважилися на більш жорсткі кроки щодо росії, сьогодні з’явилися найбільший виробник підшипників SKF, яка зупиняє виробництво в РФ, а також Johnson & Johnson, яка після переговорів в Стамбулі вирішила призупинити поставки своєї гігієнічної продукції на російський ринок.

На жаль, деякі компанії продовжують притримуватися своєї позиції та зберігати бізнес-зв’язки з росією. Серед таких – авіакомпанія Emirates, президент якої сьогодні наголосив, що "росіянам так само завдає шкоди те, що відбувається в Україні", тому вони мають право подорожувати.

Кім того, з країни-агресора вирішив піти виробник алюмінієвих банок Ball, нафтосервісна компанія Calfrac Well Services призупинила інвестиції, а польський виробник одягу LPP Group (бренди Reserved, Cropp, House, Sinsay) закрила фізичні магазини.

Вийшов з російського ринку й фінський фастфуд Hesburger - очевидно після того, як побачив, що сталося з його ірпінським рестораном після приходу "русского міра".

Ну і хроніки імпортозаміщення в РФ щодня поповнюються новими історіями. Так, російським фармкомпаніям не вистачає картону для упаковки ліків. Причина в тому, що європейські постачальники картону UPM, Stora Enso та Metsa Group припинили поставки, а заводи росії та білорусі виробляють дорого, неякісно та недостатньо.