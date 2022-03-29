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Американський виробник алюмінієвих банок вирішив піти з Росії

Вівторок, 29 березня 2022, 08:45
 
Joe Amon/The Denver Post via Getty Images

Американська корпорація Ball, що виробляє алюмінієві банки, оголосила про рішення залишити Росію.

Про це йдеться у повідомленні на сайті корпорації.

"Ball Corporation глибоко стурбована війною в Україні. На додаток до оголошеного минулого тижня призупинення майбутніх інвестицій у Росії ми ухвалили рішення негайно скоротити операції на трьох наших виробничих підприємствах у Росії і домагаємося продажу нашого російського бізнесу новому власнику", – заявили в компанії.

У 2021 році на її російський бізнес припало приблизно 4% загальної чистої виручки та 8% загального операційного прибутку компанії. 

Крім того, в 2021 заводи Ball в Росії виробили близько 5% від 112,5 млрд її світових поставок банок для напоїв.

Ball Corporation постачає клієнтам інноваційні алюмінієві пакувальні рішення для напоїв, товарів особистої гігієни та товарів для дому, а також аерокосмічні та інші технології та послуги, насамперед для уряду США. 

У Ball Corporation та її дочірніх компаніях працює 24,3 тис. людей у всьому світі.

Економічна правда

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