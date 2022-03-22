"ІДЕЯ": У РФ хочуть запустити свій аналог IKEA
Дизайн-студія із Санкт-Петербурга "Люксорта-Сервіс" подала заявку до Роспатенту на реєстрацію товарного знака "ІДЕЯ", щоб запустити аналог ритейлера IKEA в РФ.
Про це пише "Бумага" з посиланням на директора компанії Костянтина Кукоєва.
За його словами, його компанія постраждала через вихід IKEA з російського ринку, оскільки створювала проєкти під меблі шведського бренду.
"Наразі дизайнери змушені шукати вітчизняні аналоги, які коштують у кілька разів дорожче, бо це не масове виробництво. Декілька днів тому Куккоєв подав до суду на IKEA", - пише видання.
"Мене дуже засмутило закриття магазинів IKEA, тому я подав на них до суду. У цей період якраз миготів мем про те, що McDonald's у Росії - це тепер "Дядько Ваня", а IKEA - "Ідея". Відповідно, я подумав, що виграю гроші та пущу їх на створення виробництва та відкриття магазинів "Ідея", щоб у Росії був аналог IKEA", - заявив Кукоєв.
Нагадаємо:
Торговельний гігант ІКЕА заявив про зупинення роботи в Росії та припинення операції з РФ та Білоруссю через їхню війну проти України.
McDonald's оголосив, що тимчасово закриє 850 ресторанів у Росії, майже через два тижні після того, як російські війська вторглися в Україну.
У Росії ТОВ "Русское Поле-Логистик" подало заявку на реєстрацію логотипу "Дядя Ваня" - айдентика копіює зовнішній вигляд бренду всесвітньої мережі ресторанів McDonald's.
Економічна правда
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