"ІДЕЯ": У РФ хочуть запустити свій аналог IKEA

Дизайн-студія із Санкт-Петербурга "Люксорта-Сервіс" подала заявку до Роспатенту на реєстрацію товарного знака "ІДЕЯ", щоб запустити аналог ритейлера IKEA в РФ.

Про це пише "Бумага" з посиланням на директора компанії Костянтина Кукоєва.

За його словами, його компанія постраждала через вихід IKEA з російського ринку, оскільки створювала проєкти під меблі шведського бренду.

"Наразі дизайнери змушені шукати вітчизняні аналоги, які коштують у кілька разів дорожче, бо це не масове виробництво. Декілька днів тому Куккоєв подав до суду на IKEA", - пише видання.

"Мене дуже засмутило закриття магазинів IKEA, тому я подав на них до суду. У цей період якраз миготів мем про те, що McDonald's у Росії - це тепер "Дядько Ваня", а IKEA - "Ідея". Відповідно, я подумав, що виграю гроші та пущу їх на створення виробництва та відкриття магазинів "Ідея", щоб у Росії був аналог IKEA", - заявив Кукоєв.

Логотип із заявки

Нагадаємо:

Торговельний гігант ІКЕА заявив про зупинення роботи в Росії та припинення операції з РФ та Білоруссю через їхню війну проти України.

McDonald's оголосив, що тимчасово закриє 850 ресторанів у Росії, майже через два тижні після того, як російські війська вторглися в Україну.

У Росії ТОВ "Русское Поле-Логистик" подало заявку на реєстрацію логотипу "Дядя Ваня" - айдентика копіює зовнішній вигляд бренду всесвітньої мережі ресторанів McDonald's.

Економічна правда