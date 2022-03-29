У Люксембурзі заморозили активи РФ на 2,5 мільярда євро
Вівторок, 29 березня 2022, 20:56 -
Міністр фінансів Люксембурга Юріко Бакес повідомила, що на сьогоднішній день у країні заморозили активи РФ на суму 2,5 мільярда євро.
Про це йдеться у соцмережах міністерства.
Вона зазначила, що цей процес відбувається у рамках реалізації санкцій ЄС проти Росії.
Нагадуємо:
Влада Франції заморозила кошти Центрального банку Росії на суму 22 мільярди євро, а також рахунки та нерухомість приватних осіб, які потрапили під санкції.
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