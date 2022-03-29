Російські авіакомпанії не повернули літаки вчасно, тобто вкрали

28 березня закінчився термін для російських авіакомпаній, які мали повернути понад 400 орендованих літаків на суму майже 10 мільярдів доларів. Російські авіакомпанії проігнорували санкції та утримали іноземні літаки

Про це повідомляє Reuters та російське видання Ведомости.

Згідно з санкційним пакетом ЄС, крайній термін, коли європейські лізингодавці мали розірвати договори оренди літаків з російськими авіакомпаніями, а ті, у свою чергу, повернути повітряні судна закінчився 28 березня.

Повідомляється, що більшість викрадених літаків все ще літають на внутрішніх російських маршрутах. Незважаючи на те, що на Бермудських островах та в Ірландії, де більшість цих літаків зареєстровані, дія сертифікатів льотної придатності призупинили, що зазвичай означає, що вони мають бути відсторонені від польотів.

Частка літаків, зданих в оренду російським авіакомпаніям, припадає менше 10% портфелів більшості лізингових компаній.

Нагадуємо:

14 березня Путін підписав закон, що дозволяє за рішенням уряду країни реєструвати права на іноземні літаки, які перебувають у лізингу у російських компаній. Ініціатива спрямована на збереження парку іноземних повітряних суден російських перевізників.

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) повідомила, що подвійна реєстрація може суперечити міжнародному законодавству.

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