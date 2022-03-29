У РФ хочуть зобов'язати служби замовлення таксі передавати дані про поїздки ФСБ

Міністерство транспорту РФ пропонує зобов'язати служби замовлення таксі передавати дані про пасажирські перевезення Федеральній службі безпеки (ФСБ).

Про це з посиланням на текст нової версії законопроєкту про таксі та учасників ринку пише "РБК".

У проєкті закону йдеться, що служби замовлення таксі будуть зобов'язані в режимі онлайн надавати "автоматизований віддалений доступ" до своїх інформаційних систем та даних, що "використовуються для отримання, зберігання, обробки та передачі замовлень".

При цьому, яку інформацію необхідно надавати ФСБ, не уточнюється.

Розробники законопроєкту вважають, що служби замовлення таксі також мають передавати відомості про перевезення, у тому числі про місцезнаходження таксі та водія, до Регіональної навігаційно-інформаційної системи РНІС.

Також пропонують:

запровадити мінімальний тариф на перевезення пасажирів та багажу;

обмежити кількість легкових таксі для кожного регіону;

зобов'язати встановлювати пристрої контролю за увагою та втомою водія;

ввести відповідальність агрегаторів у разі заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну пасажира, якщо у водія не було дозволу або воно було анульоване;

запровадити регіональні реєстри перевізників, легкових таксі та служб замовлення таксі;

зобов'язати агрегатори відкривати представництва у регіонах присутності, укладати договір із самозайнятими тощо.

За словами одного із співрозмовників видання, проєкт закону погодили Мін'юст, Ространснагляд, Мінпраці, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінпромторг, ФНП та МОЗ.

Нову версію законопроєкту найближчим часом буде внесено до Держдуми, заявила голова Громадської ради з розвитку таксі в регіонах РФ Ірина Заріпова. Вона стверджує, що у розробці описаних вище пропозицій враховувалася думка учасників ринку.

Економічна правда