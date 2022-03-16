"Дядя Ваня": у РФ реєструють нову торгову марку замість McDonald's
У Росії ТОВ "Русское Поле-Логистик" подало заявку на реєстрацію логотипу "Дядя Ваня" - айдентика копіює зовнішній вигляд бренду всесвітньої мережі ресторанів McDonald's.
Як зазнчається в Реєстрі Федеральної служби по інтелектуальній власності РФ, дата надходження заявки - 12 березня, її опублікували 15 березня.
Номер заявки - 2022715219.
Зазначені кольори на торговій марці: червоний, жовтий, білий.
При цьому, коди, за якими закріплена торгова марка, стосуються закусочних, кафе, ресторанів, їдалень, барів, послуг з приготування страв з доставленням додому і послуг особистого кухаря.
Заявник - ТОВ "Русское Поле-Логистик", яка знаходиться у м. Люберці Московської області.
Раніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що у приміщеннях у Мсокві, де працювали ресторани McDonald's, можуть розміститися заклади російського громадського харчування.
Він додав, що процес заміщення може тривати від пів року до року.
А спікер Державної думи Вʼячеслав Володін запропонував відкрити російську мережу швидкого харчування "У дяди Вани".
Нагадаємо:
McDonald's оголосив, що тимчасово закриє 850 ресторанів у Росії, майже через два тижні після того, як російські війська вторглися в Україну.
Після цього оголошення увечері 8 березня спостерігались черги до російських ресторанів.
А на російському сайті приватних оголошень "Авіто" з'явилося безліч пропозицій продати їжу з McDonald's.
Економічна правда
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