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Укр / Рус

"Дядя Ваня": у РФ реєструють нову торгову марку замість McDonald's

Середа, 16 березня 2022, 17:57

У Росії ТОВ "Русское Поле-Логистик" подало заявку на реєстрацію логотипу "Дядя Ваня" - айдентика копіює зовнішній вигляд бренду всесвітньої мережі ресторанів McDonald's.

Як зазнчається в Реєстрі Федеральної служби по інтелектуальній власності РФ, дата надходження заявки - 12 березня, її опублікували 15 березня.

Номер заявки - 2022715219.

Зазначені кольори на торговій марці: червоний, жовтий, білий.

При цьому, коди, за якими закріплена торгова марка, стосуються закусочних, кафе, ресторанів, їдалень, барів, послуг з приготування страв з доставленням додому і послуг особистого кухаря.

Заявник - ТОВ "Русское Поле-Логистик", яка знаходиться у м. Люберці Московської області.

 

Раніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що у приміщеннях у Мсокві, де працювали ресторани McDonald's, можуть  розміститися заклади російського громадського харчування.

Він додав, що процес заміщення може тривати від пів року до року.

А спікер Державної думи Вʼячеслав Володін запропонував відкрити російську мережу швидкого харчування "У дяди Вани".

Нагадаємо:

McDonald's оголосив, що тимчасово закриє 850 ресторанів у Росії, майже через два тижні після того, як російські війська вторглися в Україну.

Після цього оголошення увечері 8 березня спостерігались черги до російських ресторанів.

А на російському сайті приватних оголошень "Авіто" з'явилося безліч пропозицій продати їжу з McDonald's.

Економічна правда

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Росія McDonald's

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