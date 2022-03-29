Украденные самолеты на миллиарды долларов и арестованные активы: итоги на экономическом фронте 29 марта

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Российская война против Украины оказалась не столь быстрой и успешной, как на это рассчитывали в кремле. Более того, ущерб для российской экономики от прямых потерь в конфликте, а также экономических ограничений мероприятия оказался непосильным для государственных финансов агрессора.

Как следствие военному руководству россии пришлось публично отказаться от своих планов захватить всю Украину или хотя бы Киев, развернуть войска для перегруппировки на территории Беларуси и на западе россии.

Пока на передовых в Украине и на экономическом фронте россия предпринимает последние попытки активного наступления, в тылу страна превращается в новую Северную Корею.

Под прикрытием войны против всего цивилизованного мира российские власти пытаются установить контроль за передвижением своих граждан. Такой контроль пригодится как минимум для того, чтобы оценить поток эмигрантов из страны на фоне быстрого упадка ее экономики.

Страна-вор

В своей пропаганде и международных коммуникациях россия годами пытается "набить себе цену", притворяясь одной из мировых сверхдержав. Ранее этой пропаганде верили не только россияне, но и некоторые страны Запада, которые шли на уступки россии, считались с ее интересами и активно вели с ней бизнес.

Однако десятилетия непрерывной пропаганды и десятки миллиардов долларов, потраченных на нее, развеялись всего за 1 месяц войны против Украины. В глазах мира россия предстала варваром и откровенным вором, который не ценит ни права собственности, ни права человека, ни обычаи ведения войны.

Очередной кражей россии стали самолеты, взятые российскими авиакомпаниями в лизинг на Западе. Речь идет о более чем 400 воздушных суднах, которые, несмотря на требования лизингодателей, продолжают осуществлять авиарейсы внутри россии.

Похоже, что вскоре весь мир станет в очередь за компенсацией ущерба похищенному, национализированному или уничтоженному россией имуществу. В случае с Западными лизингодателями самолетов речь идет о сумме 10 млрд долларов.

Кража самолетов — это только вершина айсберга, ведь в российской федерации активно и всерьез работают над планами национализировать имущество западных компаний, которые отважятся решить уйти с российского рынка. В россии регистрируют товарные знаки "дяди Вани" и "ИДЕА", а также воруют интеллектуальную собственность соцсетей, которые российские власти признали "экстремистскими", как Instagram.

Похоже, что международный бизнес, который продолжал работать в россии после начала ее вторжения в Украину, начинает понимать, что иметь дело с РФ - это работать себе в убыток. Для некоторых это осознание пришло слишком поздно, когда уйти с российского рынка с минимальными потерями для своей компании почти невозможно.

Продолжение охоты на российские активы

Воры и убийцы должны нести ответственность. По меньшей мере, так считается в цивилизованном мире. Там активно идет охота на активы российских служащих и олигархов, приближенных к руководству кремля.

Так, 29 марта стало известно, что власти Люксембурга арестовали заморозили российских активов на территории страны на общую сумму 2,5 млрд евро. Накануне с аналогичным заявлением выступили в Швейцарии, где заморозили российские активы на 6 млрд долларов. Во Франции заморозили активы российского центробанка на 22 млрд евро, а активы российских богачей — на 1 млрд евро.

Список стран, которые отыскивают и замораживают активы россии и причастных к войне с Украиной россиян постоянно увеличивается. Так, сегодня в Британии была проведена спецоперация по задержке супер-яхты одного из российских власть имущих, имени которого не разглашают. Яхта Phi стоимостью 50 млн долларов имеет бассейн с пресной водой и так называемый бесконечный винный погреб.

Примечательно, что владелец яхты стеснялся своего русского происхождения, поэтому судно ходило под Мальтийским флагом, а зарегистрировано было на островах Сент-Китс и Невис. Похоже, своего государства стесняются не только российские войска, которые уже 8 лет опустошают Донбасс и оккупировали Крым, но приближенные к руководству кремля олигархи.

Новые санкции не за горами

Поскольку российская агрессия продолжается, то демократический мир продолжает свое давление на агрессора, принуждая его к миру.

Над новыми санкциями, в частности, работают в США. Там планируется ударить по цепям поставки российского оборонного комплекса.

"Наша цель — использовать интегрированный подход, который включает экспортный контроль, который со временем станет разрушительным, и санкции, которые наносят удар немедленно", — сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Между тем, в Польше решили отказаться от российского угля. Этот шаг будет достаточно болезненным для страны, подавляющая часть электроэнергии, в которой генерируется именно угольными электростанциями. Однако Польша идет на этот шаг, давая пример остальному ЕС, как следует поступить с импортом российских энергоресурсов.

Если не действует репутация – подействуют санкции

Среди всех крупных западных компаний, работавших в россии, около сорока сообщили о желании продолжать работу в россии.

РФ без ограничений, несмотря на вторжение на территорию Украины. Далеко не все из них учитывают репутационные риски, например французский холдинг Association Familiale Mulliez, кому принадлежат крупные ритейлеры Auchan, Leroy Merlin и Decathlon.

Впрочем, санкции не оставляют выбора даже тем, для кого деньги важнее репутации, даже если они финансируют танки и ракеты против мирных граждан.

Сегодня сеть спортивных товаров Decathlon из вышеупомянутого холдинга временно приостановила деятельность в россии. Причина, впрочем, не в публичном давлении или в ценностях, а банально в проблемах с поставками из-за санкций западных стран. На компанию в РФ работает 2500 сотрудников, но работодатель обещает их поддержать, то есть – платить зарплату.

Среди компаний, которые тоже долго думали, но наконец-то решились на более жесткие шаги по россии, сегодня появились крупнейший производитель подшипников SKF, которая останавливает производство в РФ, а также Johnson & Johnson, которая после переговоров в Стамбуле решила приостановить поставки своей гигиенической продукции на русский рынок.

К сожалению, некоторые компании продолжают придерживаться своей позиции и сохранять бизнес-связи с Россией. Среди таких – авиакомпания Emirates, президент которой сегодня подчеркнул, что "россиянам так же наносит ущерб происходящему в Украине", поэтому они имеют право путешествовать.

К тому же, из страны-агрессора решил уйти производитель алюминиевых банок Ball, нефтесервисная компания Calfrac Well Services приостановила инвестиции, а польский производитель одежды LPP Group (бренды Reserved, Cropp, House, Sinsay) закрыла физические магазины.

Вышел из российского рынка и финский фастфуд Hesburger – очевидно после того, как увидел, что произошло с его ирпинским рестораном после прихода русского мира.

Да и хроники импортозамещения в РФ ежедневно пополняются новыми историями. Да, российским фармкомпаниям не хватает картона для упаковки лекарств. Причина в том, что европейские поставщики картона UPM, Stora Enso и Metsa Group прекратили поставки, а заводы россии и Беларуси производят дорого, некачественно и недостаточно.