Нафтосервісна компанія Calfrac Well Services призупиняє інвестиції в РФ

Канадська нафтосервісна компанія Calfrac Well Services Ltd. оголосила про призупинення будь-яких інвестицій в РФ.

Про це йдеться у заяві компанії від 28 березня.

Зазначається, що компанія "суворо виконує договірні зобов'язання із дотриманням всіх чинних законів і санкцій".

У Calfrac додали, що скасували будь-які майбутні постачання запчастин та обладнання в РФ, а всі західні співробітники компанії, які беруть участь у російських операціях, зараз перебувають за межами РФ.

"Незважаючи на те, що постачання запчастин та обладнання не обмежене чинними санкціями, компанія скасувала такі постачання на початку вторгнення РФ в Україну", - йдеться у повідомленні.

"Ми щиро сподіваємося, що мирне рішення буде знайдено якомога швидше, щоб покласти край цій гуманітарній кризі", - сказав глава компанії Джордж Армоян.

Раніше три компанії з "великої четвірки" Halliburton та Schlumberger і Baker Hughes заявили про дії, зумовлені війною Росії проти України. Halliburton повністю припиняє діяльність в РФ, а Schlumberger і Baker Hughes припиняють інвестиції.

Згодом швейцарська Weatherford стала останньою з "великої четвірки" нафтосервісних компаній, яка вирішила призупинити поставки та нові інвестиції в РФ, а також розгортання нових технологій у країні.

До "великої четвірки" входять Baker Hughes (BHI), Halliburton (HAL), Schlumberger (SLB) та Weatherford International (WFT).

Нафтосервісні компанії займаються бурінням свердловин, їх ремонтом, дослідженнями, будівництвом інфраструктури, обслуговуванням нафтопромислового обладнання.

Економічна правда